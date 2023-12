Meteo, Solstizio d'Inverno con vento forte: raffiche a 100 km/h e temperature fino a 20 gradi

L’indebolimento dell’anticiclone ha consentito il transito sull’Italia di una debole perturbazione atlantica (la nr. 6 di dicembre), con effetti molto scarsi in termini precipitazioni, ma responsabile di un lieve e temporaneo calo delle temperature e soprattutto di un netto rinforzo del vento. La giornata di venerdì 22 (solstizio d'inverno) vedrà infatti un ulteriore intensificazione del vento di Maestrale, soprattutto sui mari di ponente e sui rilievi alpini. Si attiverà anche il foehn in Pianura Padana con temperature massime che schizzeranno anche oltre i 15 gradi (valori anche di 8/10 gradi oltre la normalità climatica).

La tendenza fino a Natale conferma l’instaurarsi di un intenso e temperato flusso di correnti nord-occidentali verso il Mediterraneo, in un contesto di stabilità anticiclonica. In altre parole, proseguirà il periodo senza piogge o nevicate di rilievo, con giornate dal clima eccezionalmente mite; sarà probabile la formazione di nuvolosità bassa sui settori tirrenici con a tratti il transito di nubi altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 22, giorno del Solstizio d'inverno

Nuvolosità addossata alle zone alpine a causa delle intense correnti nord-occidentali, con nevicate oltre 1200/1400 metri circa e possibili piogge sulle Prealpi lombarde. Cieli nuvolosi in Campania, Calabria e Isole Maggiori, con qualche pioggia solo tra bassa Calabria e Sicilia; altrove prevalenza di schiarite o cielo al più parzialmente nuvoloso.

Giornata ventosa in quasi tutta l’Italia, con Maestrale in ulteriore intensificazione sulle Isole e sul medio-basso Tirreno, con raffiche anche oltre i 100 km/h in Sardegna e nel Canale di Sicilia, con mari agitati e rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Venti forti di Foehn su Alpi e in pianura, specie al Nord-Ovest; ventoso a tratti anche in Appennino e in Emilia Romagna.

Temperature in rialzo ovunque, più marcato nelle zone del Nord-Ovest e dell’Emilia Romagna investite dai venti di caduta, dove si potranno raggiungere punte di 18/20 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 23

Prevalenza di sole su gran parte della Penisola; locali addensamenti nuvolosi su Umbria, settori interni della Toscana, versanti del basso Tirreno e ovest della Sardegna. Molte nubi anche sui settori alpini più settentrionali, con nevicate sulle Alpi orientali oltre 1500 metri.

Temperature in ulteriore generale rialzo. Ancora forte Maestrale in Sardegna e sul Canale di Sicilia; venti a carattere di föhn nelle vallate alpine, a tratti anche in Pianura Padana. I mari intorno alle Isole e il Tirreno meridionale resteranno agitati, con rischio di mareggiate lungo le coste esposte.