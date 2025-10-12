Meteo: sole e caldo fuori stagione, ultimi giorni di ottobrata. Le previsioni da domenica 12 ottobre

Oggi - domenica 12 ottobre - prevarrà ancora il bel tempo in gran parte d’Italia, con nuvolosità per lo più confinata sulle Isole maggiori, dove si farà sentire l’azione di un vicino vortice di bassa pressione che tuttavia non porterà precipitazioni significative. Sulle pianure del Nord la stabilità atmosferica favorirà la formazione di qualche nebbia nelle prime ore della giornata. Insisterà insomma l’ottobrata che sta garantendo giornate piacevoli in gran parte d’Italia, perché anche le temperature rimarranno in generale al di sopra della norma, specie al Centro-Nord.

Le condizioni di tempo stabile, destinate a insistere anche nella giornata di lunedì, causeranno però un graduale peggioramento della qualità dell’aria, per via del progressivo accumulo di sostanze inquinanti negli strati atmosferici più bassi.

Da martedì è probabile l’afflusso di correnti più fresche che, specie a metà settimana, causeranno un moderato abbassamento delle temperature e un peggioramento del tempo al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 12 ottobre

Oggi al mattino cielo piuttosto fosco sulla parte centrale della Pianura Padana per la presenza di nebbie e nubi basse; un po’ di nuvolosità, comunque innocua, anche sulla Sardegna Meridionale, in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole su alto Piemonte, alta Lombardia e Isole maggiori, comunque senza piogge; in prevalenza sereno sul resto d’Italia.

Temperature senza grandi variazioni e relativamente miti nelle ore pomeridiane, con massime al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord. Venti deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 13 ottobre

Domani alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, in Calabria e nelle Isole maggiori, comunque in generale senza piogge; prevalenza di cielo sereno sul resto d’Italia.

Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, sempre al di sopra delle medie stagionali in gran parte del Centro-Nord. Venti quasi dappertutto di debole intensità.