Meteo, sole e caldo in aumento, ma nel Weekend del 6-7 luglio tornano i temporali

Grazie alla rimonta dell’alta pressione, da venerdì 5 il tempo sarà bello in gran parte d’Italia, mentre le temperature saliranno, tornando quasi dappertutto su valori normali per il periodo: si farà sentire quindi un po’ di caldo, che comunque non sarà intenso.

Al Centro-Sud l’alta pressione garantirà tempo soleggiato e caldo anche nel corso del weekend del 6 e 7 luglio, mentre le regioni del Nord saranno lambite da una perturbazione atlantica (la numero 3 del mese) che favorirà un nuovo aumento dell’instabilità, soprattutto sulle regioni alpine e al Nord-Ovest.

L’alta pressione rinforzerà la sua presenza sull’Italia la prossima settimana, trascinando sul nostro Paese una massa d’aria molto calda di origine sahariana, dando così avvio a un’ondata di caldo intenso che coinvolgerà gran parte delle nostre regioni: al Centro-Sud si registreranno temperature anche oltre i 35°C, fino a raggiungere la soglia dei 40°C nella parte centrale della settimana, specie al Sud e Isole.

Le regioni settentrionali resteranno ancora una volta ai margini della massa d’aria bollente, e vedranno quindi temperature più contenute, eccetto in Emilia-Romagna dove le condizioni saranno più simili a quelle del Centro Italia.

Le previsioni meteo per venerdì 5

Prevalenza di tempo bello, con qualche temporaneo annuvolamento, comunque innocuo, solo su Alpi, Piemonte e zone appenniniche.

Temperature quasi dappertutto in crescita e vicine alle medie stagionali: le massime saranno quasi ovunque comprese fra 27 e 33 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza, con rinforzi di Maestrale fra Basso Adriatico e Ionio Orientale.

Le previsioni meteo per sabato 6

Giornata piuttosto nuvolosa sull’Arco Alpino e in gran parte del Nord-Ovest, con piogge inizialmente isolate sulle Alpi occidentali, ma in estensione a tutto il settore centro-occidentale dell’arco alpino anche sotto forma di temporali nel pomeriggio; locale coinvolgimento della pianura piemontese in serata. Nel resto del Paese giornata stabile e soleggiata.

Temperature in aumento, eccetto le massime al Nord-Ovest; valori pomeridiani compresi fra 27 e 33 gradi, ma con punte anche superiori al Sud e sulle Isole. Venti di Scirocco in rinforzo, specie fra le isole maggiori.