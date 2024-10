Meteo, situazione in miglioramento dopo il forte maltempo. Caldo anomalo al Sud

La veloce ma intensa perturbazione che ha attraversato gran parte dell’Italia con le piogge più intense e abbondanti che hanno interessato il Nord, si sta allontanando rapidamente verso i Balcani. Venerdì assisteremo ad un generale miglioramento con ampie schiarite in tutte le regioni. I venti tiepidi meridionali che hanno accompagnato la perturbazione verranno sostituiti entro le prime ore di venerdì da una più fresca ventilazione di Maestrale responsabile di un calo termico anche sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. Nel fine settimana l’alta pressione garantirà un tempo stabile e in prevalenza soleggiato, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Il Nord Italia verrà invece lambito da un sistema nuvoloso che però non porterà piogge di rilievo se non qualche isolata e debole precipitazione sabato sulle Alpi del Nord-Ovest e in Liguria. L’anticiclone resisterà anche nei primi giorni della prossima settimana con temperature in ulteriore aumento: in particolare in Sardegna, complice anche lo Scirocco, potrebbero toccare e localmente superare la soglia dei 30 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 11 ottobre



Tempo in diffuso miglioramento, con un cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Da segnalare una maggiore nuvolosità, comunque a carattere irregolare e alternata a schiarite, sulle aree montuose del Nord, nelle aree interne del centro-Sud e sulle regioni del tirreno meridionale tra Campania, Calabria e nord Sicilia. Qualche locale pioggia al mattino tra bassa Calabria tirrenica e nordest della Sicilia, nel pomeriggio sulle Prealpi orientali e sull’Appennino settentrionale. Possibili banchi di nebbia all’alba in pianura padana. Temperature massime in diminuzione sul medio Adriatico, gran parte del Sud e delle due Isole maggiori; punte di 26-28 gradi sui settori ionici. Venti moderati di Maestrale su Tirreno centro-meridionale, Sicilia e Puglia. Mossi o localmente molto mossi i mari di ponente.

Previsioni meteo per sabato 12 ottobre

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle regioni settentrionali, specie al Nord-Ovest, con qualche isolata pioggia o pioviggine in Val d’Aosta, Alpi piemontesi, Liguria di levante, Appennino emiliano. Più soleggiato al centro-Sud con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature intorno ai 20 gradi al Nord, fino a 22-23 al Centro e 24-25 al Sud e Isole. Venti deboli, salvo residui rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia meridionale. Poco mossi i mari del Centronord e della Sardegna; fino a mossi i mari del Sud, in particolare il Canale d’Otranto.