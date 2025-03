Meteo 16 marzo: si placano maltempo e caldo anomalo. L'inverno farà di nuovo capolino: ecco quando

Dopo giorni di piogge anche intense al Centro-Nord e di caldo anomalo al Sud con picchi estivi fino a 30 °C in Sicilia e Calabria, si va ora verso un graduale miglioramento e normalizzazione delle temperature. Tuttavia fino a lunedì 17 avremo ancora delle fasi di instabilità sull’Italia. Oggi (domenica 16) avremo residue precipitazioni sulle aree alpine e al Centro per la perturbazione arrivata ieri (sabato 15).

Poi lunedì il nostro paese sarà raggiunto da altri due distinti sistemi nuvolosi: il primo (perturbazione n. 8 di marzo), proveniente dalla Spagna, raggiungerà la Sardegna per poi spostarsi a fine giornata all’estremo Sud; il secondo, un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa, farà la sua irruzione sul Nordest per poi scivolare lungo il versante adriatico. Quest’ultima perturbazione sarà accompagnata da un rinforzo dei venti settentrionali e aria fredda di origine artica, responsabile di un brusco e generalizzato calo termico, e dal ritorno di nevicate anche sotto i 1000 metri lungo l’Appennino.

Tra martedì 18 e mercoledì 19 (Festa del Papà) il clima sarà di stampo invernale con temperature ovunque inferiori alle medie stagionali; mercoledì mattina ci sarà anche il rischio di gelate tardive al Nord. In compenso a metà settimana il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. L’evoluzione per l’ultima parte della settimana resta incerta, ma in base agli ultimi aggiornamenti sembrerebbe un possibile cedimento dell’alta pressione.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 16 marzo)

Tempo in generale miglioramento con schiarite anche ampie. Maggiore nuvolosità con locali precipitazioni sulle aree alpine, nevose oltre i 1100-1400 metri, e da metà giornata anche sul Centro Italia con quota neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri. Da segnalare al mattino isolate piogge sul Piemonte occidentale e nel pomeriggio in Sardegna.

Temperature in calo, eccetto le massime al Nord. Fine del caldo nomalo al Sud seppur con ancora massime intorno ai 20 gradi sul settore ionico. Venti da ovest in moderato rinforzo sui settori occidentali e meridionali del Paese. Mari: poco mosso l’alto Adriatico; mossi o molto mossi gli altri mari fino ad agitato il Mar Ligure.

Le previsioni meteo per lunedì 17 marzo

Inizio di giornata nel complesso stabile e soleggiato, salvo un cielo molto nuvoloso con piogge sparse in Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Tra il pomeriggio e la sera tempo variabile e instabile nel Nord-Est, sulle regioni centrali adriatiche e al Sud; graduale miglioramento in Sardegna. Neve in Appennino fin verso gli 800-1000 metri. In serata possibili precipitazioni anche in Piemonte.

Temperature minime mattutine in calo ovunque; massime pomeridiane in ulteriore lieve calo sul medio Adriatico e al Sud. In serata brusco calo termico e deciso rinforzo dei venti di Bora sul medio-alto Adriatico. In giornata venti generalmente deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale sull’Adriatico meridionale. Mari in prevalenza mossi.