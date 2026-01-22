FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo 22 gennaio: si placa il maltempo al Sud! Da venerdì 23 nuove piogge e nevicate

Oggi (giovedì 22) il Sud e le Isole rifiatano dopo il ciclone Harry. Da venerdì 23 le condizioni si confermano molto dinamiche con nuove piogge.
Previsione22 Gennaio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
L’intensa perturbazione n.7 (il ciclone mediterraneo nominato Harry) sta perdendo energia nel suo lento procedere verso i Balcani e la Grecia. Di conseguenza il maltempo si farà meno marcato sulle regioni meridionali, dove si andrà verso un graduale miglioramento, anche per quel che riguarda i venti e il moto ondoso dei mari, che subiranno una progressiva attenuazione. Oggi (giovedì 22) sarà una giornata sostanzialmente di tregua, anche se non completamente stabile; infatti, si prevede ancora qualche precipitazione per lo più su basso Tirreno e Puglia.

Fra pomeriggio e sera la parte avanzata di una nuova perturbazione (la n.8) si farà strada lentamente dal Mediterraneo occidentale portando le prime piogge sulla Sardegna, in estensione a parte del Centro-Nord, e temporaneamente anche alla Sicilia, entro venerdì 23. Si tratta di un sistema nuvoloso piuttosto debole, ma che aprirà la strada ad altri impulsi perturbati i quali, guidati dalle correnti ondulate atlantiche, si avvicenderanno sull’Italia. Già nella seconda parte di venerdì una veloce perturbazione (la n.9) raggiungerà la precedente incrementando le precipitazioni al Centro-Nord, nel basso Tirreno e in Sardegna. In questa fase saranno possibili nevicate a bassa quota sulle regioni nord-occidentali.

Sabato 24, mentre questa perturbazione comincerà ad allontanarsi verso i Balcani, un nuovo sistema nuvoloso (perturbazione n.10) si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale dando il via a un’altra fase di maltempo che, entro domenica 25, riguarderà gran parte del Paese. Le temperature, al di là di qualche oscillazione, resteranno vicine alla norma, con qualche locale picco leggermente oltre al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 22 gennaio)

Cielo nuvoloso su regioni adriatiche, nella Val Padana centro-orientale, al Sud e nel nord della Sicilia, con qualche pioggia in Puglia e nel basso Tirreno. Nubi in aumento all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, con piogge sull’isola a partire dal settore occidentale, e verso sera anche nel Ponente ligure. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, ma con velature più o meno dense in transito nel corso della giornata.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo; valori localmente sottozero all’alba in pianura al Nord, massime per lo più nella norma. Venti meridionali in rinforzo in Sardegna, per lo più deboli altrove. Ancora mossi o molto mossi medio-basso Adriatico, Ionio e mari intorno alle Isole; poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per venerdì 23 gennaio

Tempo in peggioramento al Centro-Nord, con piogge che, entro il pomeriggio, andranno a interessare Nord-Ovest, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche isolata pioggia possibile anche in Sardegna. Alla sera fenomeni in estensione al resto al Centro e alla Campania. Nevicate a quote collinari al Nord, localmente fin sulle pianure in forma mista a pioggia al Nord-Ovest, specie fra pomeriggio e sera. Nel resto del Paese tempo più stabile con parziali annuvolamenti.

Temperature in leggero rialzo, eccetto al Sud; massime in calo su Alpi, Nord-Ovest ed Emilia, per lo più in lieve aumento altrove. Venti in rinforzo sui mari di ponente.

