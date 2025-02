Meteo, settimana prossima tempo più stabile ma il clima resta invernale: la tendenza da lunedì 17

Gli ultimi aggiornamenti per l’inizio della prossima settimana confermano una fase meteo più stabile grazie al rialzo della pressione. Dopo il forte maltempo di queste ore, dunque, lo scenario meteo diverrà più tranquillo, con solo poche e brevi piogge possibili nella giornata di lunedì.

Si attenuerà anche l'afflusso di aria fredda, ma non si profila l'arrivo di correnti particolarmente calde: le temperature resteranno su valori in generale in linea con le medie stagionali, con un clima di stampo invernale soprattutto al Nord e lungo il versante adriatico.

La tendenza meteo da lunedì 17 febbraio

Lunedì si sarà allontanato definitivamente il vortice in transito nel weekend, lasciando il posto in quota a correnti nord-occidentali non del tutto asciutte in cui si muoverà anche un piccolo impulso instabile diretto verso la Sardegna. Sull’isola in giornata sarà quindi possibile qualche breve pioggia o rovescio in esaurimento entro sera. Anche in Sicilia e nel settore peninsulare transiterà una nuvolosità variabile ma con scarso rischio di piogge e tendenza a schiarite nel pomeriggio al Centro. Al Nord prevalenza di sole fin dal mattino. Le temperature saranno per lo più in rialzo con gelate meno intense e diffuse sulle pianure del Nord; massime stabili o in lieve calo. I venti saranno in prevalenza settentrionali e fino a moderati sull’Adriatico, sul Ligure e in Sardegna.

Nei giorni successivi l’alta pressione tenderà a rinforzare, con l’Italia sempre posizionata al margine orientale dell’anticiclone e lambita dalla massa d’aria gelida presente sui Balcani con infiltrazione di venti settentrionali un po’ freddi nei settori adriatico e ionico. Dal punto di vista termico comunque prevarranno valori nella norma o anche leggermente sopra le medie nei settori più occidentali e in quello alpino. Le giornate saranno stabili anche se non del tutto soleggiate, con tendenza di temporanei addensamenti e transito di nubi alte; per la tempistica e collocazione di queste nuvole innocue e velature si rimanda agli aggiornamenti più attendibili dei prossimi giorni.

Verso la fine della settimana l’asse dell’alta pressione dovrebbe muoversi verso est inglobando in modo più deciso in una prima fase l’Italia (massa d’aria che si mitiga anche sull’Adriatico) e lasciando poi scoperto il nostro Paese a correnti umide sud-occidentali in arrivo da ovest. Nuvole più consistenti potrebbero quindi raggiungere tra sabato e domenica il Nord-Ovest e la Sardegna. Si tratta comunque di una evoluzione che necessita di conferme, per cui vi invitiamo a non perdere i prossimi aggiornamenti.