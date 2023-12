Meteo: settimana pre-Natale al via con sole e temperature anomale! I dettagli

La settimana che si concluderà con le festività natalizie esordisce all’insegna di una solida ed estesa alta pressione che abbraccia gran parte dell’Europa centro-meridionale, associata a una massa d’aria decisamente calda che in Italia si tradurrà in un clima molto mite, specie in montagna.

Le temperature raggiungeranno valori al di sopra della norma, con scarti fino a 6-8 gradi al Centro-Nord, e nelle Alpi lo zero termico sale fino a quote di 3300-3500 metri. L’atmosfera statica favorisce anche l’accumulo di inquinanti e smog nelle conche e valli con conseguente peggioramento della qualità dell’aria.

Tra mercoledì 20 e giovedì 21 si profila un temporaneo cedimento della struttura anticiclonica e il passaggio di una debolissima perturbazione atlantica (la n.6), con effetti pressoché nulli in termini di fenomeni: da segnalare un lieve calo delle temperature e un aumento del rischio nebbie in val padana.

Per il fine settimana natalizio, secondo le attuali proiezioni ovviamente da confermare, si prospetterebbe un flusso di correnti nord-occidentali con giornate sempre relativamente miti ma più ventose e associate a una nuvolosità variabile con pochi fenomeni concentrati nelle Alpi di confine e nel basso versante tirrenico.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 18 dicembre

Prevalenza di sole in gran parte d’Italia. Residua nuvolosità in attenuazione in Sicilia, pochi locali annuvolamenti su Puglia, Irpinia, sudest della Sardegna e qualche banco di nebbia in dissolvimento sulla Val Padana centrale.

Temperature massime oltre la media al Centronord; clima eccezionalmente mite per la stagione soprattutto in montagna. Venti tesi orientali nei Canali delle Isole, con mari molto mossi; fino a moderati da nordovest sul mare Adriatico, da nord su Canale d’Otranto e Ionio, con mari localmente mossi. Altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 19 dicembre

Cieli ancora per lo più sereni o poco nuvolosi. Farà eccezione la Sicilia dove si osserveranno alcuni innocui annuvolamenti sparsi in estensione in giornata verso la Calabria meridionale. Poche le eventuali nebbie a banchi all’alba al Nord, più probabili tra il basso Veneto e il Polesine.

Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento. Clima primaverile, con valori diurni fino a sfiorare diffusamente i 20 gradi. All’alba locali deboli gelate sulla valle padana. Venti deboli, salvo rinforzi da est o sudest nel Canale di Sicilia, che resterà mosso, molto mosso al largo.