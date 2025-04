Meteo: settimana di Pasqua al via col maltempo, quanto durerà? La tendenza da domenica 13 aprile

Dopo l’attuale fase meteo in generale stabile e mite, per la Domenica delle Palme si confermano i primi segnali di un peggioramento destinato a portare maltempo anche per parte della settimana di Pasqua.

La tendenza meteo per domenica e lunedì

Nella giornata di domenica 13 aprile, infatti, l’anticiclone tenderà a indebolirsi e la perturbazione numero 2 del mese raggiungerà le regioni nord-occidentali portando piogge fin dal mattino, in estensione entro il pomeriggio a gran parte del Nord. I fenomeni più intensi e insistenti sono attesi sulla Liguria e in Piemonte. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare anche in Sardegna, nelle regioni centrali e in quelle meridionali tirreniche, mentre il resto del Sud vedrà soltanto delle velature con ancora condizioni meteo decisamente stabili. Entro sera qualche pioggia o breve rovescio isolato potrà interessare anche la Sardegna, la Toscana e le zone appenniniche del Centro.

L’arrivo della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti di Scirocco, intensi soprattutto sui mari di ponente e in Sardegna. Le temperature saranno in ulteriore rialzo sulle Isole maggiori e al Sud, con locali punte anche al di sopra dei 25 gradi in Sardegna, mentre i valori massimi saranno in calo nelle zone interessate dal peggioramento, e in particolare al Nord e in Toscana.

Lunedì 14 aprile, poi, la settimana di Pasqua si aprirà all’insegna del maltempo in molte regioni. La stessa perturbazione insisterà infatti sulle regioni settentrionali ma andrà a coinvolgere in modo più significativo anche quelle centrali tirreniche e la Sardegna con precipitazioni sparse. Gli accumuli maggiori, con il rischio di nubifragi, sono previsti in Liguria e sulle zone dell’alta pianura del Nord-Ovest.

La tendenza meteo fino a Pasqua e Pasquetta

La tendenza meteo per i giorni successivi, fino a Pasqua e Pasquetta, presenta ancora margini di incertezza. Secondo gli ultimi aggiornamenti si profila il probabile transito di perturbazioni sull’Italia fino al Giovedì Santo, con fasi di maltempo e piogge a tratti anche intense soprattutto al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna (ma con il possibile coinvolgimento anche del resto del Centro e del Sud).

Avvicinandoci al weekend di Pasqua, e in particolare da venerdì 18, l’attuale tendenza dei modelli matematici indica come scenario più probabile il passaggio a una situazione meteo più stabile, con un parziale miglioramento, nonostante la persistenza di una certa variabilità tipica della stagione primaverile. Nel fine settimana di Pasqua quindi non dovremo fare i conti con l’arrivo di piovose perturbazioni e le temperature, dopo il calo previsto in corrispondenza della fase perturbata di inizio settimana, saliranno verso valori decisamente primaverili, nella norma o poco superiori, proprio durante le giornate di Pasqua e Pasquetta.

Vista la situazione molto dinamica sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli sull’evoluzione meteo verso Pasqua e Pasquetta.