Meteo, settimana di Pasqua 2023: aria gelida e fiocchi di neve fino a quote di collina

La settimana di Pasqua 2023 sarà quasi completamente segnata dall'arrivo sull'Italia di aria gelida, un clima dal sapore invernale che potrebbe gelate diffuse e fiocchi di neve fino a quote collinari.

L'inverno alza la voce nella Settimana di Pasqua 2023: le previsioni

Nella giornata di mercoledì 5 continuerà ad affluire aria fredda continentale verso l'Italia, il cui arrivo si avvertirà principalmente al Nord-Est e sui versanti orientali della penisola. Fino al mattino saranno possibili piogge e rovesci su Calabria e Liguria, mentre nel pomeriggio non si escludono rovesci isolati nelle interne della Calabria e sull'Appennino ligure. Possibili rovesci a temporali anche sulle Alpi lombarde e del Nord-Est, con quota neve fino a 600-900 metri. Ampie schiarite al Centro-Nord, più nuvole nel complesso al Sud e in Sicilia.

Temperature minime in calo quasi ovunque, con gelate anche a bassa quota al Centro-Nord. Valori massimi in calo al Sud e in Sicilia. Venti da nord sull'Adriatico centro-meridionale, che risulterà mosso insieme al basso Tirreno e al canale di Sicilia.

Giovedì 6 sarà ancora una giornata piuttosto fredda, relativamente alla stagione, e probabilmente senza precipitazioni di rilievo.

La situazione potrebbe lentamente tornare alla normalità, dal punto di vista termico, da venerdì 7, quando sarà probabile un rialzo delle temperature, ad iniziare dalle regioni del Nord Italia.

Stando alle proiezioni attualmente a disposizione almeno per tutta la prima decade di aprile non sono in vista precipitazioni significative sulle regioni del Nord-Ovest, condizioni che non fanno che peggiorare la grave siccità che sta colpendo queste regioni.