Meteo, settimana di Ferragosto rovente: caldo africano e afa

Sole, tempo stabile e caldo intenso: prosegue la sesta ondata di calore dell’estate sull’Italia, innescatasi tra il 5 e il 7 agosto e destinata a proseguire poco oltre il Ferragosto. A portarla è sempre l’anticiclone africano, ben saldo sul bacino del Mediterraneo e sulla Penisola balcanica, ma che in questo inizio di settimana si è spinto verso il cuore del continente, dove sta facendo registrare temperature eccezionalmente elevate. Nella giornata di ieri Parigi ha toccato i 37°C, superando i 36 °C di Milano e i 35 °C di Atene. In Italia è il Centro-Sud a raggiungere ripetutamente la soglia dei 40 °C, mentre al Nord è soprattutto l’afa opprimente ad aggravare il disagio e a rendere il caldo ancora più insopportabile. Un disagio che non dà tregua neppure di notte, con temperature all’alba spesso non inferiori ai 24-25 gradi nei principali centri urbani (le cosiddette notti tropicali). Temperature fuori scala in montagna, con lo zero termico che si mantiene ben oltre i 4000 metri. E per finire, bollenti ovviamente sono anche i mari intorno all’Italia, con temperature superficiali tra i 26 e i 30 gradi (da 2 a 6 gradi sopra la media). Quanto appena descritto si inserisce nel contesto gravemente siccitoso che sta colpendo soprattutto le regioni del Sud. Un cambiamento dovrebbe concretizzarsi nel weekend del 17-18 agosto, con un arretramento dell’anticiclone africano e il passaggio di una più organizzata perturbazione atlantica (la n.4), associata ad una fase temporalesca anche intensa, capace di smorzare la canicola a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna. Attendiamo conferme.

Previisoni meteo per martedì 13 agosto

Tempo prevalenza di tempo soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio incremento dell’instabilità sulle aree montuose dove, oltre allo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, saranno possibili alcuni temporali di calore, più probabili sulle Alpi, lungo l’Appennino centro-settentrionale fino al settore campano e nelle aree interne limitrofe. Non si escludono parziali sconfinamenti verso pedemontana emiliana. Tra la sera e la notte possibili temporali sulla pianura piemontese e nel nordovest lombardo. Temperature massime tra 32 e 38 gradi, con picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Afa pesante al Nord. Venti deboli a regime di brezza.

Previsioni meteo per giovedì 14 agosto

Ancora prevalenza di sole, ma con qualche annuvolamento in più al Nord-Ovest e in Sardegna. In tarda mattinata possibili isolati rovesci a ridosso delle Alpi centro-occidentali. Nel pomeriggio sviluppo di isolati temporali di calore sui rilievi del Centro-Nord e nelle zone interne della Sardegna. Temperature sempre molto elevate, solo in lieve flessione sulla Toscana e al Nord-Ovest. Venti deboli, con rinforzi da sud sui mari di ponente. Mari calmi o poco mossi.