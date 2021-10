Meteo, settimana dell'1-5 novembre con piogge e aria più fredda

Il mese di novembre si aprirà con rischio di pioggia per diverse regioni: le precipitazioni più diffuse coinvolgeranno il Centro-Nord e la Sardegna, con il rischio di fenomeni intensi tra Liguria e Toscana. Cielo nuvoloso anche in gran parte del Sud e in Sicilia, ma con un più basso rischio di piogge.

Le temperature massime caleranno nelle zone interessate dalle precipitazioni e i venti si intensificheranno ulteriormente.

Meteo, martedì 2 miglioramento ma una nuova perturbazione si avvicinerà all'Italia

Martedì andremo incontro a un generale ma temporaneo miglioramento anche se non mancheranno degli annuvolamenti e ventilazione sostenuta occidentale. Un nuovo peggioramento è infatti previsto per mercoledì a causa dell’arrivo della perturbazione n.2 di novembre, anch’essa abbastanza intensa con la possibilità di rovesci e temporali, soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Isole.

Questo nuovo sistema nuvoloso sarà accompagnato da aria più fredda: le temperature tenderanno a calare al Centro-Nord. Tornerà anche la neve sulle Alpi, con nevicate abbondanti sui settori centro-orientali. Potrebbe seguire un nuovo miglioramento giovedì ma con la prospettiva di nuove fase instabili nell’ultima parte della settimana.