Meteo, settimana al via oggi con una nuova perturbazione: le previsioni da lunedì 27 maggio

Dopo una breve fase che ieri ha visto un deciso miglioramento meteo, soprattutto al Centro-Nord, si sta aprendo per l'Italia un periodo caratterizzato da frequenti passaggi perturbati e tempo instabile, a causa della prolungata assenza di una solida struttura anticiclonica capace di assicurare condizioni più stabili e in maniera più duratura.

Infatti, nel corso di questa settimana, e dunque fino ai primi giorni di giugno, l’Italia verrà interessata con buona probabilità da alcuni impulsi perturbati che determineranno altre fasi piovose soprattutto al Nord e più saltuariamente anche al Centro-Sud.

La prima di queste perturbazioni (la numero 12 di maggio) raggiungerà le Alpi e il Nord-Ovest nella giornata di oggi, lunedì 27 maggio, per poi attraversare il Nord-Est e il Centro-Sud peninsulare entro la fine di martedì con gli ultimi strascichi mercoledì.

Le previsioni meteo per lunedì 27 maggio

Oggi tempo stabile al Centro-Sud, in Emilia Romagna orientale e lungo le coste dell’alto Adriatico, con solo qualche annuvolamento e la possibilità di brevi rovesci nelle zone interne del Sud. Nel resto del Nord nuvolosità in aumento, con le prime precipitazioni al mattino sulle Alpi occidentali. In giornata fenomeni in intensificazione e in estensione a Piemonte, Lombardia, ovest Emilia e Alpi orientali; possibili anche dei temporali, particolarmente intensi verso sera quando verrà coinvolto in parte anche il Veneto.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest con valori leggermente sotto la media; stazionarie o in leggero rialzo altrove, per lo più comprese fra 24 e 28 gradi. Venti in prevalenza deboli, ma con rinforzi fra pomeriggio e sera nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 28 maggio

Domani tempo in miglioramento al Nord-Ovest, con solo qualche breve e isolato rovescio pomeridiano su Prealpi lombarde e Alpi Marittime. Ampie schiarite anche lungo le coste tirreniche, nella bassa Calabria e nelle isole maggiori. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto del Paese, con piogge e rovesci al Nord-Est e nelle zone interne della penisola, con parziali sconfinamenti lungo le coste adriatiche e dell’alto Ionio; fenomeni più diffusi fra mattina e pomeriggio, in attenuazione alla sera.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e in Sicilia, in calo al Nord-Est e al Centro. Venti deboli, con qualche rinforzo di Maestrale sulla Sardegna, di Libeccio su Sicilia e Ionio.