Meteo, settimana al via con caldo africano: afa in aumento e punte di 40 gradi. Le previsioni da lunedì 8

La perturbazione che ieri ha coinvolto il Nord Italia si è definitivamente allontanata dal Paese, consentendo un netto miglioramento meteo. Nel frattempo, al Sud e sulle Isole ha preso forma una nuova ondata di calore, la quarta dell’estate. A portarla è l’anticiclone africano, destinato ad allungarsi in parte verso la regione alpina, ma soprattutto verso l’Europa orientale fino alla Russia occidentale, consolidando la sua presenza sul Mediterraneo centrale.

Di conseguenza, questa volta saranno coinvolte più direttamente anche le nostre regioni settentrionali dove si profila la settimana più calda dall’inizio della stagione, con il termometro che potrà raggiungere i 33-34°C. Ma il clima sarà bollente soprattutto al Centro-Sud dove si supererà diffusamente la soglia dei 35°C, mentre ovunque crescerà gradualmente il disagio notturno da caldo umido, con valori all’alba che faranno fatica a scendere sotto i 20 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 8 luglio

Condizioni meteo in deciso miglioramento al Nord, con il ritorno del sole soprattutto nella seconda parte della giornata di oggi. Al Centro-Sud e sulle Isole il tempo resterà per lo più soleggiato, salvo una residua nuvolosità in mattinata tra Toscana, Umbria, Lazio e Marche e alcuni temporanei annuvolamenti nel pomeriggio nelle aree interne e appenniniche peninsulari.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, più sensibile al Nord-Ovest. Massime non oltre i 31-32 gradi al Nord, fino a 37-38 gradi all’estremo Sud e sulla Sicilia, con picchi intorno ai 40 nelle zone interne dell’isola. I venti saranno deboli, salvo rinforzi da nord sull’Adriatico centro-meridionale, lungo le coste limitrofe e nel Canale d’Otranto.

Le previsioni meteo per martedì 9 luglio

Domani su tutte le regioni tempo stabile, soleggiato e caldo. Si segnala lo sviluppo di una modesta nuvolosità cumuliforme, nel pomeriggio, attorno ai rilievi alpini e appenninici, ma senza precipitazioni. Le temperature saranno in aumento, sia nelle minime che nelle massime.

Valori diurni fino a 33-34 gradi al Nord, fino a 36-37 gradi al Centro-Sud, con punte superiori su Basilicata, Calabria e Sardegna e fin verso i 40°C nell’entroterra della Sicilia. I venti soffieranno moderati settentrionali sull’Adriatico centro-meridionale e lungo le coste limitrofe, nel Canale d’Otranto e sullo Ionio orientale, con i rispettivi mari che diverranno mossi; deboli a regime di brezza altrove.