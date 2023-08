Meteo, settembre al via con il maltempo? La tendenza aggiornata

La settimana si è aperta, in questi ultimi giorni di agosto, con uno scenario meteo difficile per l'Italia: un'intensa ondata di maltempo sta coinvolgendo il Paese, accompagnata da temperature in picchiata che si porteranno ovunque al di sotto della media stagionale.

Questa situazione meteo insisterà anche all'inizio di settembre?

La tendenza meteo fino al primo weekend di settembre

L'ondata di maltempo che sta sferzando l'Italia inizierà ad attenuarsi da mercoledì 30 agosto, lasciandosi alle spalle uno scenario meteo decisamente più tranquillo che ci accompagnerà almeno fino al primo weekend di settembre.

Il miglioramento si farà infatti più deciso da giovedì 31 agosto, quando in gran parte del Paese il tempo tornerà in prevalenza stabile. Farà eccezione solo l'area compresa tra la Calabria e la Sicilia, dove un piccolo e debole impulso perturbato potrebbe portare qualche rovescio. Dopo il crollo termico atteso in questi giorni, nel corso di giovedì le temperature dovrebbero cominciare a risalire, pur restando in generale inferiori alla media.

L’inizio di settembre sarà segnato, tra venerdì 1 e il weekend successivo, dal ritorno di condizioni meteo stabili e dal sapore di nuovo estive, con tanto sole e temperature in aumento. In particolare nel fine settimana la colonnina di mercurio tornerà a spingersi su valori superiori alla media stagionale, con punte superiori ai 30 gradi, riportando sull’Italia un caldo estivo ma senza eccessi.

La tendenza per la settimana successiva risulta ancora piuttosto incerta ma, secondo lo scenario che al momento si profila come il più probabile, dovrebbero insistere condizioni meteo in generale stabili e potremmo assistere a una ulteriore intensificazione del caldo soprattutto al Centro-Sud. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per non perdere conferme e maggiori dettagli relativi a questa evoluzione.