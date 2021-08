Meteo, settembre prende il via con il sole e l'alta pressione

Per l’avvio di settembre la pressione atmosferica tornerà ad aumentare favorendo generali condizioni di stabilità, accompagnate da un rialzo termico, specialmente sulle isole maggiori dove si potranno di nuovo toccare picchi vicini ai 35 gradi. Nell’ultima parte della settimana, invece, il tempo tornerà ad essere caratterizzato da maggiore instabilità a causa del probabile transito di una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale.

Previsioni meteo per mercoledì 1 settembre

Tempo quasi ovunque soleggiato, a parte una residua instabilità nel settore del medio e basso Adriatico dove non si escludono locali rovesci a inizio giornata. Nel pomeriggio si segnala solo la presenza di un po’ di addensamenti più che altro nelle zone interne e montuose. Temperature massime in leggero calo sul versante del medio-basso Adriatico, stazionarie o in leggero aumento altrove. Venti deboli, salvo dei rinforzi di Maestrale lungo l’Adriatico e al Sud, da est sul Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì 2 settembre

Il tempo sarà in prevalenza stabile anche nella giornata di giovedì 2 settembre, che trascorrerà con tempo per lo più soleggiato in gran parte del Paese. Nuvole innocue interesseranno la Sardegna, il Nord-Ovest e le regioni centrali tirreniche, e in serata qualche breve pioggia potrà svilupparsi sui settori occidentali delle Alpi.

Le temperature saranno ovunque intorno alla norma, e le regioni più calde saranno ancora le Isole maggiori che potranno nuovamente superare i 30 gradi, con valori che sfioreranno anche i 35°C in Sardegna.