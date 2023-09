Settembre continua con l'anticiclone: quando torna la pioggia? La tendenza meteo per i prossimi giorni

Gli ultimi aggiornamenti confermano che per tutta la prima parte di settembre lo scenario meteo sarà in generale dominato dall'alta pressione. Di conseguenza il tempo sarà stabile e per lo più soleggiato, senza piogge significative e con temperature dal sapore tardo-estivo, su valori diffusamente al di sopra delle medie stagionali. Quando durerà questa situazione?

La tendenza meteo per i prossimi giorni

La prossima settimana si aprirà già nel segno dell'alta pressione, anche se un po' di instabilità coinvolgerà l'estremo Sud per la presenza di una circolazione depressionaria centrata sul basso Ionio, destinata comunque a indebolirsi soprattutto da mercoledì.

Più nel dettaglio, la giornata di mercoledì 6 settembre trascorrerà con tempo stabile su tutto il Centro-Nord del Paese, mentre ci sarà la possibilità di qualche rovescio sui settori ionici della Calabria e della Sicilia.

I venti saranno deboli al Nord, mentre soffieranno moderati, settentrionali, sul Centro-Sud e la Sicilia. Le temperature aumenteranno ancora, lievemente, sulle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud saranno in generale stabili.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, anche giovedì sarà presente un po’ di instabilità all’estremo Sud, in particolare sulla Sicilia, mentre nel resto del Paese il sole avrà la meglio praticamente ovunque. Nei giorni successivi, poi, l’alta pressione tenderà a dominare su tutta l’Italia – e su gran parte dell’Europa –, determinando quella che si profila come una lunga fase di tempo stabile segnata anche da temperature superiori alla media stagionale, con un’anomalia più significativa in particolare sulle regioni settentrionali.