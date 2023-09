Meteo, settembre prosegue con l'alta pressione: quanto durerà? La tendenza per i prossimi giorni

Gli ultimi aggiornamenti confermano l’insistenza dell’alta pressione anche nei prossimi giorni: con il suo centro posizionato sull'Europa centrale, probabilmente determinerà sull’Italia condizioni meteo in generali stabili per tutta la prima decade di questo settembre 2023.

Unica eccezione che si profila al momento, una debole instabilità attesa all’inizio della prossima settimana all’estremo Sud, e in particolare tra la Sicilia e la Calabria, dove si potrà osservare qualche pioggia.

In particolare, nella giornata di martedì 5 settembre il tempo sarà prevalentemente soleggiato, salvo temporanei addensamenti nuvolosi sul Nord-Ovest e le estreme regioni meridionali. Saranno possibili sporadici rovesci in Calabria e sulla Sicilia orientale. Nel paese si farà sentire una ventilazione nord-orientale, alimentata da un centro di bassa pressione posizionato a sud della Sicilia. Di conseguenza, le temperature si manterranno su valori per lo più vicini alla norma, con punte superiori più probabili lungo l’arco alpino.

Da mercoledì 6 settembre, poi, la colonnina di mercurio tornerà a salire in tutta Italia: le temperature andranno di nuovo a stabilizzarsi su valori al di sopra della media stagionale praticamente ovunque, con un’anomalia più sensibile sulle regioni settentrionali. In giornata le condizioni meteo saranno prevalentemente stabili e soleggiate, ma non si esclude la possibilità che qualche breve piovasco coinvolga ancora la Sicilia orientale e i rilievi della Calabria.