Meteo, settembre al via con piogge e forti temporali: ecco dove

Un impulso perturbato dietro l’altro: in questo primo giorno di settembre (che dà il via all’autunno meteorologico) una nuova perturbazione (la n.1 del mese) proveniente da ovest accentuerà ulteriormente l’instabilità atmosferica sulle nostre regioni centro-meridionali dove piogge e temporali saranno numerosi e potranno essere localmente intensi; non si esclude il rischio di nubifragi e grandinate. Venerdì si prospetta come una giornata di tregua, con un basso rischio di piogge in tutto il Paese. Nel fine settimana un flusso di correnti occidentali umide e instabili tornerà ad interessare gran parte del Centro-Nord dove sembra ormai probabile il ritorno in molte regioni di nuvole, piogge e temporali; il Sud e le due Isole maggiori dovrebbero invece essere interessati da un rinforzo dell’alta pressione che sarà anche accompagnato da una risalita di aria calda con le temperature massime che potrebbero arrivare e di nuovo superare i 30 gradi con locali picchi anche vicini ai 35 gradi in Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 1 settembre

Giovedì nuvolosità variabile nelle due Isole Maggiori con qualche rovescio di pioggia possibile in Sicilia. Nel resto d’Italia giornata per lo più nuvolosa con sin dal mattino numerose piogge e temporali; i fenomeni saranno più diffusi e insistenti sul Centro-Sud peninsulare; rovesci e temporali più isolati e intermittenti al Nord e più probabili a ridosso dei rilievi. Localmente i temporali saranno di forte intensità con rischio grandine e intense raffiche di vento. Clima caldo all’estremo Sud e nelle due isole maggiori. Temperature in calo nel resto d’Italia. Venti in generale deboli, al più localmente moderati settentrionali su alto Adriatico e mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 2 settembre

Venerdì schiarite anche ampie sulle regioni centrali tirreniche e Isole Maggiori; altrove cieli in generale da poco a parzialmente nuvolosi. Nel corso della giornata rischio di rovesci e temporali attenuato ma presente sui settori di montagna, specialmente sui settori alpini, con qualche locale sconfinamento sulla pianura piemontese e nel Ponente Ligure; rovesci isolati possibili anche sull'Appennino settentrionale, alta Toscana e in Salento. Temperature massime in rialzo in Emilia Romagna, regioni centrali, settore del basso Tirreno e Sicilia. Venti in prevalenza deboli con residui moderati rinforzi di Maestrale sul medio-basso Adriatico e Canale di Sicilia.