Meteo, giovedì 6 luglio temporali al Nord e caldo in aumento al Centro-Sud

Anche in questo giovedì 6 luglio l’infiltrazione di fresche correnti atlantiche porterà diffusa instabilità al Nord, favorendo lo sviluppo di temporali, localmente anche di forte intensità; nel resto d’Italia, con l’espandersi dell’alta pressione, il tempo risulterà più stabile e soleggiato.

Da venerdì 7 l’Anticiclone nordafricano si spingerà con maggior decisione sull’Italia, ad iniziare dalle Isole maggiori: ci attende quindi un’ultima parte della settimana in compagnia di un caldo intenso, con le temperature più alte nelle zone interne del Centro-Sud e nelle Isole, dove sono attese punte anche di 40 gradi; al Nord le temperature saranno più contenute, ma gli alti tassi di umidità renderanno il clima afoso.

L’alta pressione sembra poi destinata a insistere sull’Italia anche per gran parte della prossima settimana, causando così una lunga ondata di caldo.

Le previsioni meteo per giovedì 6 luglio

Tempo molto instabile al Nord, con qualche rovescio o temporale a inizio giornata su basso Piemonte, Lombardia e al Nord-Est; nel pomeriggio al Nord aumenterà il rischio di temporali, anche di forte intensità con possibili grandinate, meno probabili lungo le coste della Liguria e della Romagna. Al Centro-Sud e nelle Isole tempo in prevalenza soleggiato, con soltanto lo sviluppo di nubi pomeridiane in Appennino e qualche rovescio sui rilievi di Marche e Abruzzo. In serata in temporali potranno insistere soprattutto al Nord-Ovest e in Emilia.

Temperature massime in calo al Nord, in aumento al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per venerdì 7 luglio

Al mattino un po’ di nuvole al Nord-Ovest e nelle regioni centrali adriatiche ma senza piogge; soleggiato altrove. Nel pomeriggio nuvole e qualche temporale su Alpi e Appennino, con possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove.

Caldo afoso quasi ovunque in leggero aumento.