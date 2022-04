Meteo, se piove il 4 aprile pioverà per 40 giorni? L'origine del proverbio popolare

Se piove il 4 aprile pioverà per 40 giorni dopo? Un antico detto napoletano recita "quattro aprilante, giorni quaranta" che praticamente significa: in caso di pioggia il 4 aprile pioverà per ben 40 giorni. Come è nato questo proverbio e in cosa differisce da quello toscano?

Quattro aprilante, giorni quaranta: il detto napoletano

Ci sono tantissimi proverbi popolari legati al meteo. Tra questi "Quattro aprilante, giorni quaranta", un detto napoletano che tradotto significa "se piove il 4 aprile, pioverà anche per i successivi 40 giorni". Naturalmente si tratta solo di una credenza popolare che ricade proprio il giorno 4 aprile.

Non c'è alcun dato scientifico sulla sua veridicità; anzi alcuni studiosi, dopo aver consultato l'Archivio Meteorologico della Città di Napoli, non hanno trovato alcun riscontro tra l'antico proverbio e la vita reale. Allo stesso tempo però, dati alla mano, si è scoperto che in caso di pioggia nei primi giorni del mese di aprile la possibilità che il fenomeno naturale si ripresentasse è stato del 70% nelle settimane successive.

Ma come è nato questo antico proverbio? Per il Bagli i primi giorni di aprile sono considerati "brillanti"; una definizione da cui è scaturito un altro detto meno noto "Quattro brillanti, giorni quaranta". Il termine brillanti si riferisce naturalmente alla pioggia, a conferma che i primi giorni di aprile solitamente sono sempre stati all'insegna del maltempo. Una tradizione che però presenta una chiave di lettura positiva, visto che la pioggia e il maltempo sono considerati di buon auspicio per il corso dell'anno.

La differenza del detto popolare napoletano con quello toscano

Il proverbio napoletano "Quattro aprilante, giorni quaranta" differisce però da quello toscano che recita "Terzo aprilante quaranta dì durante". Anche in questo caso si tratta di un antico detto utile agli agricoltori per conoscere il periodo migliore da dedicare alla semina e al raccolto.

In breve il proverbio significa: "se piove il tre aprile, piove per ancora quaranta giorni". Rispetto al detto napoletano, quello toscano è diverso solo sul giorno, ma anche in questo caso non c'è alcuna correlazione tra proverbio e realtà. Anzi nel corso del tempo i meteorologi hanno aggiunto una postilla: "Terzo aprilante quaranta dì durante, ma se il quarto ’un acconsente il terzo ’un conta niente". Tradizioni popolari che, al di là di tutto, hanno vinto il tempo.