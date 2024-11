Meteo 13 novembre: sbalzi di temperatura e tempo instabile, ecco dove arriva la pioggia

Nessuna ondata di freddo in arrivo sull’Italia nei prossimi giorni. Le temperature saranno però molto altalenanti, tra veloci afflussi di aria fredda da nord e da est e risalite di aria temperata dal Mediterraneo. Il fronte freddo che ha attraversato le regioni settentrionali, si è diretto molto velocemente verso la Penisola Iberica. Un’altra perturbazione (la numero 3 del mese) accompagnata da aria fredda, tra giovedì e venerdì scivolerà dall’Europa orientale verso il mare Adriatico, coinvolgendo anche parte del Centro-Sud. Ne conseguirà un generale calo termico, più sensibile sulle regioni adriatiche.

Inoltre è ancora attiva la perturbazione numero 1 di novembre: dopo aver interessato le Isole maggiori, fino alle prime ore di giovedì darà luogo al Sud a una breve fase di tempo instabile, con occasione per alcune piogge e temporali. Nella giornata di mercoledì non si esclude il rischio di fenomeni localmente intensi sulla Sicilia orientale.

Per il fine settimana, infine, si profila di nuovo la rimonta dell’alta pressione su tutto il Paese e un diffuso rialzo delle temperature.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 novembre

Al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio tempo stabile e soleggiato, con l’arrivo di velature dal pomeriggio sulle regioni settentrionali. In Sardegna schiarite nel settore occidentale, piogge residue in quello orientale.

Nel resto del Paese cielo in prevalenza nuvoloso, con nubi più compatte e associate a piogge e rovesci al Sud peninsulare, in Molise e nella Sicilia orientale. Sui settori orientali della Sicilia, in particolare, non sono esclusi locali rovesci anche di forte intensità.

Temperature massime in contenuto rialzo al Nord, per lo più stazionarie altrove. Ventoso tra la Sardegna e il basso Tirreno.

Le previsioni meteo per giovedì 14 novembre

Giovedì al Nord-Ovest il tempo resta in prevalenza soleggiato. Al Nord-Est e sul medio alto Tirreno maggiore variabilità, con passaggi nuvolosi a inizio giornata; tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio.

Nelle restanti regioni prevalenza di nuvole, con alcune precipitazioni: al mattino all’estremo Sud, nel pomeriggio-sera sul medio e basso adriatico e sulla Sardegna. Su Abruzzo e Molise quota neve in brusco calo fino a 1.300 metri.

Temperature massime in diminuzione al Centro-Nord, più sensibile sul versante adriatico. Clima ancora molto mite su Calabria e Isole maggiori. Venti settentrionali in rinforzo su tutti i mari e al Centro-Sud.