Meteo, Santo Stefano con tempo più stabile. Quanto durerà?

Nel giorno di Santo Stefano il vortice depressionario (perturbazione nr. 6 di dicembre) responsabile della fase di forte maltempo invernale che ha investito il Centro-Sud, si allontana verso la Grecia; il tempo quindi è in miglioramento nelle regioni centrali adriatiche, in quelle meridionali e in Sicilia, dove persiste solo della nuvolosità, senza precipitazioni di rilievo, ma resta ancora intensa in tutto il Centro-Sud la ventilazione settentrionale. Da venerdì si conferma il ritorno a condizioni di tempo stabile e più soleggiato anche al Sud e in Sicilia grazie ad una rimonta dell’alta pressione, che sembra persistere su gran parte del nostro Paese anche per tutto il fine settimana, con l’eccezione di un probabile e temporaneo ritorno di un po’ di nuvole sabato all’estremo Sud. Con l’attenuazione dei freddi venti da nord, le temperature torneranno prossime alla media in tutto il Centro-Sud.

Previsioni meteo per giovedì 26 dicembre - Santo Stefano



Cielo sereno al Nord, in Toscana e Lazio per tutta la giornata; cielo più nuvoloso al mattino in Abruzzo, Molise, Sud e Isole, a parte delle ampie schiarite su coste campane, Salento, bassa Calabria e Sicilia meridionale; ultime nevicate sulla Sila intorno a 1000 metri. Dal pomeriggio si attenua la nuvolosità quasi ovunque, con nubi più insistenti sull’Appennino meridionale. Temperature massime in lieve rialzo al Sud e in Sicilia. Venti ancora da moderati a forti nord-orientali su alto Adriatico, Centro-Sud e Isole; possibili forti raffiche lungo l’Appennino, nel Levante Ligure e in Campania; Bora nel Golfo di Trieste. Mari molto mossi.

Previsioni meteo per venerdì 27 dicembre



Cielo da poco a parzialmente nuvoloso in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, senza precipitazioni, e con ampie schiarite nel pomeriggio nelle zone adriatiche. Nel resto dell’Italia tempo soleggiato, con nuvolosità quasi del tutto assente. Temperature minime in calo al Centro-Sud; massime in contenuto e generale rialzo. Venti moderati o tesi di Maestrale lungo tutto l’Adriatico; Tramontana su Puglia e Mar Ionio.