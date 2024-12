Meteo, Santa Lucia con tempo instabile: le zone a rischio pioggia

Sensibile peggioramento del tempo in atto, a causa della perturbazione n.4 di dicembre: coinvolte innanzitutto le nostre Isole Maggiori e poi sulla Calabria meridionale. Questa stessa perturbazione, tra venerdì 13 dicembre e sabato, attraverserà l’Italia, determinando un aumento dell’instabilità soprattutto al Centro-Sud, con piogge sparse e qualche nevicata sull’Appennino. Nel frattempo le temperature, anche nella seconda parte della settimana, continueranno a oscillare attorno ai valori medi stagionali, con un clima pienamente invernale: si farà sentire quindi un po’ di freddo, con il rischio di locali e deboli gelate al Nord, anche in pianura. Sabato e domenica la situazione resterà instabile al Centro-sud, ma con piogge isolate, a carattere sparso e intermittente. L’inizio della settimana prossima vedrà invece il rinforzo della pressione, con il tempo che diverrà in generale stabile e asciutto; in questo quadro le temperature tenderanno ad aumentare su valori relativamente miti per questo periodo dell’anno, fatta eccezione per le pianure interessate dalle nebbie.

Previsioni meteo per venerdì 13 dicembre- Santa Lucia



Prevalenza di cielo sereno sulle Venezie. Nuvole sul resto d’Italia e nebbie in Pianura Padana: nel corso del giorno piogge sparse su Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; in serata il rischio di piogge si estenderà anche al resto del Centro-Sud, su Piemonte, Lombardia e in Emilia Romagna. Temperature minime in aumento su Sicilia e Sardegna; massime in leggero calo al Nordovest, in lieve crescita nelle Isole Maggiori, in generale invariate altrove. Venti tesi sui mari di ponente, che saranno molto mossi localmente agitati.

Previsioni meteo per sabato 14 dicembre

Tempo instabile al Centro-sud, con piogge a carattere sparso e intermittente più probabili sulle regioni tirreniche, sui settori interni e in Sardegna; schiarite in Sicilia. Per quanto riguarda il Nord osserveremo una nuvolosità diffusa, a tratti compatta, con cieli coperti sul Nord-est. Temperature minime in aumento; valori massimi senza sensibili variazioni. Venti a tratti sostenuti e con direzione variabile, entro sera si disporranno da nord.