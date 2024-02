Meteo, San Valentino senza pioggia e anticiclone in rinforzo: quanto durerà? La tendenza dal 14 febbraio

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano un rinforzo dell'alta pressione che farà sentire i suoi effetti a metà della prossima settimana, determinando quindi un San Valentino 2024 senza pioggia e un clima dal sapore primaverile. Anticiclone protagonista anche giovedì 15 febbraio, mentre venerdì potremmo assistere al ritorno di alcune piogge.

Le previsioni meteo per San Valentino 2024 e giovedì 15 febbraio

«Nella parte centrale della settimana sull’Italia e sul Mediterraneo centrale tornerà ad espandersi l’alta pressione di matrice sub-tropicale», confermano i meteorologi.

Tra il giorno di San valentino 2024 e giovedì 15 febbraio le condizioni meteo saranno quindi stabili in tutto il Paese, senza l'arrivo di piogge significative. Al più osserveremo il passaggio di velature, più estese e localmente dense nella seconda parte di giovedì sulle regioni settentrionali. Per giovedì, poi, si segnala anche un aumento del rischio nebbie tra la notte e il mattino sulla valle padana e lungo le coste tra basso Veneto ed Emilia Romagna, in successivo diradamento.

Le temperature saranno in generale aumento e di nuovo ben al di sopra della norma, con un clima primaverile, soprattutto nelle regioni occidentali, e valori diffusamente superiori ai 15 gradi. I venti si attenueranno, salvo gli ultimi rinforzi di Tramontana sulle regioni meridionali e sulla Sicilia nella giornata di mercoledì.

La tendenza meteo per i giorni successivi

La tendenza meteo per venerdì e il weekend è ancora piuttosto incerta.

Al momento si profila il passaggio di una debole perturbazione atlantica tra venerdì 16 febbraio e sabato 17, ma la traiettoria, le tempistiche e i suoi effetti sono ancora tutti da valutare.

Il campo termico non dovrebbe subire modifiche sostanziali: nessuna ondata di freddo in vista a lungo termine e temperature destinate a mantenersi superiori alla norma anche in questa parte finale di inverno meteorologico, una stagione quest’anno praticamente mai iniziata.