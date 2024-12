Meteo, San Silvestro stabile ma da Capodanno si cambia : le previsioni

Alta pressione e tempo stabile fino a Capodanno, ma con tendenza alla formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi sempre più diffusi soprattutto nell’area ligure-tirrenica, in pianura Padana e nell’alto Adriatico. In queste condizioni, la massa d’aria mite che accompagna l’anticiclone continuerà a determinare temperature diurne sopra la media nelle zone più soleggiate. Dal giorno 2, in seguito all’indebolimento della struttura di alta pressione, la circolazione atmosferica nell’area euro-mediterranea subirà una sostanziale modifica inaugurata con il transito di una prima perturbazione (la n.1 di gennaio) che, entro venerdì 3, si sposterà dalle regioni settentrionali verso quelle meridionali, seguita da correnti fredde che daranno luogo a un generale calo termico. Tutto ciò mentre l’estremo sud verrà lambito dalla parte marginale di una perturbazione africana in successivo allontanamento. Nel lungo fine settimana dell’Epifania sussiste una buona probabilità che la situazione rimanga piuttosto dinamica con le correnti perturbate atlantiche che dovrebbero di nuovo interessare il Mediterraneo e l’Italia, ma con modalità ed effetti non ancora decifrabili in maniera attendibile dai dati modellistici attualmente a disposizione.

Previsioni meteo per martedì 31 dicembre



Ultimo giorno dell’anno ancora all’insegna della stabilità e temperature diurne relativamente miti. Da segnalare la presenza di nuvolosità bassa a ridosso della Liguria, delle coste tirreniche e della Sardegna e nebbie sulla pianura Padana orientale, nelle valli del Centro e nel Salento in sollevamento nelle ore centrali del giorno, ma in nuova formazione dalla sera. Prevalenza di sereno nel resto d’Italia. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, comprese fra 10 e 15 gradi al Centro-Nord e punte di 16-17 gradi al Meridione; valori leggermente più contenuti nelle aree più nebbiose. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 1° gennaio

Esordio del nuovo anno sempre in condizioni di tempo stabile, ma con strati nuvolosi bassi più diffusi ed estesi su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e sulle pianure del Nord. Sulla parte centro-orientale della pianura Padana e nelle valli interne del Centro saranno presenti anche delle nebbie in parziale sollevamento in giornata. Non si escludono deboli piogge o pioviggini sulla Liguria centrale. Nelle altre zone schiarite ancora ampie. Temperature notturne in leggero rialzo, massime in lieve calo nelle zone con tempo più grigio. Venti deboli con locali rinforzi di Libeccio sul Ligure e Scirocco nel canale di Sardegna che risulterà localmente mosso.