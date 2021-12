Dopo un Santo Stefano segnato da piogge in motle regioni, l'ultima settimana dell'anno si aprirà con un lunedì 27 dicembre segnato dal passaggio di una perturbazione piuttosto intensa che colpirà dapprima il Centro-nord e poi martedì 28 dicembre anche parte del Sud con venti forti. In seguito assisteremo a un miglioramento delle situazione e tra San Silvestro e Capodanno si dovrebbe rinforzare l’alta pressione di matrice africana.

Meteo, lunedì 27 dicembre ancora maltempo, migliora il 28

Intanto lunedì 27 dicembre nuvole in tutta Italia con qualche apertura soleggiata solo sulle Alpi orientali e tra Puglia e Molise. Precipitazioni deboli sul basso settore tirrenico, in Liguria, sulla Sardegna occidentale e sul basso Piemonte. Nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1300 metri e in generale di debole intensità.

Nella seconda parte della giornata il peggioramento si estenderà a tutte le regioni centro-meridionali. Piogge e rovesci su Liguria di Levante, settore tirrenico con temporali in Sardegna e dalla sera anche sulla Sicilia occidentale. Qualche debole pioggia sarà possibile su medio Adriatico e Ionio. Al Nord qualche pioggia su bassa Lombardia e basso Veneto ed Emilia-Romagna. Temperature sopra le medie stagionali. Giornata molto ventosa per il Libeccio su mari di ponente e Ionio, di Maestrale dalla sera in Sardegna e di Tramontana sul Ligure.

Martedì 28 dicembre situazione in miglioramento al Centro-Nord con solo qualche passaggio nuvoloso innocuo. Maggiore nuvolosità invece al Sud e in Sicilia con locali piogge o temporali su Puglia, bassa Campania, Calabria e nord della Sicilia. Venti di Maestrale si faranno sentire sull’Adriatico in Calabria e nelle Isole. Temperature in calo su medio e basso Adriatico e sul basso Tirreno, in aumento al Nord, in Toscana e nel Lazio.

Meteo San Silvestro e Capodanno: la tendenza

Mercoledì 29 dicembre una debole perturbazione interesserà le Alpi con solo qualche nevicata debole sui settori di confine.

Tempo stabile nel resto d’Italia. Per gli ultimi giorni del 2021, tra San Silvestro e Capodanno, si dovrebbe avviare una fase meteo più stabile per la presenza dell’alta pressione nord-africana. Arriverà anche aria piuttosto mite con temperature sopra le medie stagionali, soprattutto sulle regioni tirreniche e in montagna. In Val Padana potrebbero tornare nebbie e nuvole basse con valori più contenuti.