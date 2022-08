Meteo: San Lorenzo con rischio di forti temporali. Caldo nella norma ovunque

Ci attendono giornate caratterizzate da caldo estivo nella norma, senza eccessi e con clima ventilato in molte regioni, grazie al transito di una perturbazione (la n.1 di agosto) che, essendo accompagnata da aria relativamente più fresca, ha contribuito a interrompere l’ondata di calore che ha interessato l’Italia nell’ultimo periodo. Questa situazione mantiene condizioni di marcata instabilità in molte zone del Centro-Sud, dove sarà ancora possibile lo sviluppo di temporali localmente intensi. Giovedì 11 agosto poi l’instabilità andrà indebolendosi, ma insisterà ancora su regioni meridionali e Isole.

Tra venerdì 12 e il fine settimana il tempo sull’Italia dovrebbe essere condizionato dalla presenza di un vortice in quota posizionato sui Balcani che potrebbe determinare qualche altro breve episodio di instabilità. Per ora la notizia più rilevante è che il nucleo più caldo della massa d’aria torrida subtropicale dovrebbe rimanere distante dalle nostre regioni per qualche giorno, ma con la prospettiva di un possibile rialzo termico tra domenica 14 e lunedì 15 a partire dal Nord.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 agosto

Al mattino possibili locali rovesci tra bassa Calabria e Sicilia, tempo più stabile nel resto del Paese. Dalla tarda mattina, e soprattutto nel pomeriggio, sviluppo di temporali su Lazio, rilievi di Abruzzo e Molise e lungo l’Appennino meridionale, con sconfinamenti verso le coste di Campania e Calabria; temporali anche in Sicilia e nel sud della Sardegna, rovesci possibili sulle Alpi occidentali e lombarde.

Tempo soleggiato nelle altre zone. I temporali anche oggi potranno essere localmente intensi, con rischio di nubifragi. Temperature senza grandi variazioni con caldo estivo, ma senza eccessi. Venti deboli o localmente moderati settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 11 agosto

Tempo stabile e soleggiato, a parte la presenza di nuvole fin dal mattino all’estremo Sud. Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio sviluppo di temporali sull’Appennino meridionale con sconfinamenti verso le coste della Calabria e della Sicilia orientale; qualche temporale possibile anche fra le zone interne e meridionali della Sardegna e nel basso Lazio.

Temperature stazionarie o in lieve calo, con valori per lo più nella norma. Venti ancora deboli o localmente moderati settentrionali.