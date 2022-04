Meteo: sabato santo più instabile. Pasqua fresca con qualche temporale

Domani, sabato santo, l’alta pressione comincerà a ritirarsi dall’Italia, mentre due diverse perturbazioni lambiranno l’Italia, causando un parziale aumento dell’instabilità al Nordest e all’estremo Sud: una depressione (la perturbazione numero 4 del mese) scivolerà infatti sui mari a sud della nostra Penisola, mentre un fronte freddo (perturbazione numero 5 del mese) lambirà le regioni nord-orientali del Paese.

La perturbazione numero 5 è però seguita da una massa d’aria fredda che durante le Feste di Pasqua irromperà in parte anche sulla nostra Penisola, causando un generale calo delle temperature che, in alcune zone, scenderanno anche al di sotto della norma. In compenso saranno Feste Pasquali in prevalenza soleggiate: sono previste un po’ di piogge solo a Pasqua sulle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per sabato 16 aprile

Giornata tra sole e nuvole al Nordest, zone interne del Centro e regioni meridionali, con isolati rovesci o temporali su Veneto, Trentino e Sicilia. In prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in lieve calo in gran parte d’Italia, ma ancora in generale al di sopra della norma. Moderati venti nord-orientali al Sud e regioni adriatiche.

Le previsioni meteo per domenica 17 aprile

Cielo nuvoloso su Abruzzo, Molise e regioni meridionali: rovesci e temporali sparsi su Calabria e Sicilia; a carattere più isolato qualche debole pioggia anche su Salento e Basilicata. Tempo bello nel resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in sensibile diminuzione e anche al di sotto della norma, specie nel versante adriatico.