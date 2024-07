Meteo, sabato lieve attenuazione del caldo al Nord, 40 gradi al Sud e Sicilia

La perturbazione giunta venerdì al Nord, sabato si allontanerà dall’Italia favorendo per domenica il ritorno alla stabilità atmosferica. Prosegue l'ondtaa di caldo africano al Sud e sulla Sicilia.



Nel dettaglio, sabato 13 luglio cielo sereno o poco nuvoloso sulle Isole e sulle regioni meridionali, qualche annuvolamento al Nord, più denso al mattino sulla Liguria e nel pomeriggio sui settori alpini centrali e orientali. Locali rovesci pomeridiani saranno più probabili sulle Alpi orientali e su quelle lombarde. Temperature in lieve calo al Centro-nord e sulla Sardegna. Caldo ancora molto intenso in Sicilia e al Sud.

Tendenza meteo: domenica 14 tempo stabile e caldo africano al Sud e sulla Sicilia



Domenica torna la stabilità in tutta Italia con temperature in aumento al Nord e punte olte i 40 gradi nelle zone interne del Sud e della Sicilia.

Per l’inizio della settimana prossima le attuali indicazioni mostreranno sempre protagonista l’alta pressione africana con stabilità diffusa e caldo intenso. Al momento non si vedono indicazioni evidenti circa la fine dell’intensa ondata di calore che soprattutto per le regioni centro-meridionali si prospetta decisamente lunga.

Per conferme di questa tendenza e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.