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Meteo, sabato ancora instabile al Centro-sud, migliora per la Domenica delle Palme

Vortice di bassa pressione ancora in azione su medio adriatico e Sud con venti intensi. Temporaneo miglioramento per la Domenica delle Palme. Le previsioni meteo
Previsione28 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione28 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’intenso vortice di bassa pressione (perturbazione n.9 di marzo) che sta portando maltempo sull’Italia, nel suo lento spostamento verso est continua a richiamare sulla nostra Penisola gelide correnti settentrionali che, nelle prossime ore, porteranno maltempo soprattutto al Sud e medio versante adriatico, contribuendo inoltre a mantenere le temperature insolitamente basse per il periodo in gran parte del Paese. Tuttavia il flusso di aria fredda tenderà gradualmente a indebolirsi, favorendo così una parziale attenuazione del maltempo e del vento, assieme a un innalzamento della quota delle nevicate. Domani (domenica) la perturbazione si allontanerà definitivamente dall’Italia, garantendo condizioni meteo più stabili anche al Centro-Sud. Nonostante ciò il sole farà fatica, perché un’altra perturbazione (la numero 10 del mese), comunque più debole, raggiungerà le Alpi, causando comunque solo un temporaneo aumento della nuvolosità, segna piogge o nevicate significative. Nei primi giorni della prossima settimana è invece probabile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 11 del mese) che, proveniente dal Nord Atlantico, potrebbe portare nuovo maltempo soprattutto al Centro-Sud.

Previsioni meteo per sabato 28 marzo

Sabato prevalenza di tempo soleggiato al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con nevicate su zone appenniniche e rilievi siciliani oltre 700-1200 metri. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, comunque ancora in generale al di sotto della norma, specie al Sud. Forti venti di Tramontana su medio versante adriatico, Sud e Isole.

Previsioni meteo per domenica 29 marzo

Domenica nubi all’estremo Nord-Ovest, Sardegna e regioni del basso versante tirrenico, con sporadiche nevicate oltre 800 metri sulle Alpi occidentali e isolate piogge o brevi rovesci sull’isola e nella zona intorno allo Stretto di Messina. Nel resto del Paese cielo parzialmente nuvoloso o velato. Temperature per lo più in rialzo con valori massimi dai 13 ai 19 gradi. Venti ancora moderati da est o nord-est, eccetto sul medio-basso Tirreno, basso Ionio e Canale di Sicilia.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 28 Marzo ore 13:28

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