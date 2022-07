Meteo: sabato 9 e domenica 10 luglio tempo stabile e caldo nella norma

La perturbazione n.3 del mese, che venerdì 8 luglio avrà raggiunto le regioni del Sud Italia, già nella notte di sabato 9 si allontanerà verso la Grecia lasciando dunque spazio alla stabilità atmosferica. Nel dettaglio, il weekend avrà inizio all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Per quanto riguarda le temperature, si osserverà un calo nei valori minimi al Sud e in Sicilia; massime in rialzo al Sud, senza grandi variazioni altrove.



Venti deboli al Nord e sulla Sardegna, ma un indebolimento si registrerà anche al Centro, salvo residui rinforzi di Maestrale sul Molise; venti tesi da nord o nordovest al Sud e sulla Sicilia. Mari: molto mossi l’Adriatico meridionale, lo Ionio, il basso Tirreno; mossi Adriatico centrale, canale di Sicilia, Tirreno centrale al largo. In prevalenza poco mossi gli altri settori.

Domenica 10 luglio si attenua il vento anche al Sud, il tempo stabile insisterà anche a inizio settimana: la tendenza meteo

Domenica 10 luglio sarà un'altra giornata caratterizzata da un tempo in prevalenza di soleggiato su gran parte del Paese con venti di Maestrale in attenuazione anche nelle regioni meridionali.

Le temperature aumenteranno lievemente al Centro-Nord, con un caldo estivo ovunque senza eccessi e senza afa. Queste condizioni di stabilità atmosferica, secondo i dati attualmente a disposizione, sono destinate a proseguire anche all'inizio della prossima settimana.