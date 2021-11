Meteo, sabato 6 novembre con sole al Nord e instabilità al Centro-sud

Si profila un fine settimana, quello del 6-7 novembre, con grandi differenze tra Nord e Sud. Sulle regioni settentrionali prevarrà il sole con clima piuttosto freddo, mentre al Centro-sud l'atmosfera sarà più instabile con aria molto mite a causa dei venti di Scirocco in rinforzo.

Meteo, sabato 6 cielo sereno al Nord

Cielo sereno al Nord con la possibilità di qualche banco di nebbia nelle ore più fredde della giornata in pianura. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d’Italia con nubi più compatte sul medio e basso versante adriatico. Piogge e rovesci sparsi su Abruzzo, Molise, basso Lazio, al Sud, nella Sicilia occidentale e nel nord-est della Sardegna. Giornata ventosa per venti nord-orientali al Centro-nord e in Sardegna, Scirocco sullo Ionio e in Sicilia. Temperature in rialzo nelle zone alpine in calo sul versante adriatico.



Domenica gran parte del Centro-Sud, la Liguria di Levante e l’alto Adriatico saranno interessati da una nuvolosità sparsa, più o meno compatta sul medio adriatico ma con rischio di piogge e rovesci limitato alle coste toscane e alla Sardegna dove saranno possibili temporali sull’isola.

Nel resto del Nord il tempo continuerà a essere stabile e soleggiato. E’ previsto un aumento delle temperature in quasi tutta l’Italia grazie anche ai venti di Scirocco che soffieranno con forte intensità sui mari di Ponente e sulle Isole. Valori più miti saranno raggiunti nel medio e basso Tirreno, sul versante ionico e sulle Isole dove non si escludono picchi intorno ai 25 gradi.