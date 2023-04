Meteo, sabato 29 aprile con tempo ancora buono ma 1 maggio con la pioggia

L’alta pressione che nelle ultime ore ha mantenuto condizioni di tempo stabile, tenderà a indebolirsi nel corso del fine settimana sotto la spinta di una nuova perturbazione (la n. 8 di aprile) la cui parte più avanzata raggiungerà l’Italia nella giornata di sabato 29 aprile causando un generale aumento della nuvolosità, ma con poche precipitazioni. Il tempo è destinato a peggiorare in maniera più decisa a partire da domenica 30 aprile quando arriverà la parte più attiva della perturbazione che sarà causa di precipitazioni più diffuse e intense che non risparmieranno nessuna delle nostre regioni, ma con modalità e tempistiche ancora da delineare.

Anche lunedì 1 maggio sarà una giornata caratterizzata da tempo molto variabile e instabile in gran parte del Paese perché la perturbazione, muovendosi molto lentamente verso est, rimarrà ancora posizionata a ridosso dell’Italia. Da martedì comincerà una fase di miglioramento a partire dal Nord-Ovest, in estensione anche al resto del Nord, alle regioni centrali tirreniche e alla Sardegna nella giornata di mercoledì, fino al probabile generale ritorno della stabilità da giovedì.

Le temperature, già piuttosto miti, subiranno un ulteriore rialzo, fino a raggiungere l’apice nella giornata di sabato quando si prevedono picchi prossimi ai 30 gradi nell’interno della Sardegna, lambita dalla massa d’aria torrida che sulla Spagna meridionale ha portato i termometri fino a 39 gradi con conseguenti nuovi record di aprile. Fra domenica e lunedì, invece, con l’arrivo delle piogge si prospetta un ridimensionamento delle temperature diurne che in alcuni settori torneranno leggermente sotto la media.

Le previsioni meteo per sabato 29 aprile

Nubi in generale aumento con qualche schiarita più significativa all’estremo Nord-Est, all’estremo Sud e in Sicilia. Possibili piogge isolate e intermittenti sulle Alpi occidentali, in estensione in giornata a Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e zone interne del Centro, fino a raggiungere il medio-basso Adriatico alla sera.

Clima ovunque mite con temperature in ulteriore aumento: massime fra 20 e 25 gradi, ma con locali punte di 26-28 gradi in Sicilia e 28-30 gradi nell’interno della Sardegna. Venti per lo più deboli, salvo moderati rinforzi da sud sui mari meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 30 aprile

Cielo da nuvoloso a coperto. Al mattino piogge sparse e qualche rovescio su Alpi, Piemonte, Liguria, Toscana e Isole. Nel corso della giornata fenomeni in estensione a gran parte del Nord-Ovest e del Centro-Sud. Alla sera le precipitazioni si intensificheranno e tenderanno a raggiungere l’Emilia Romagna e il Veneto, mentre tenderà a migliorare in Sardegna.

Temperature minime in rialzo, massime in calo: valori pomeridiani fra 16 e 23 gradi, con punte di 24-26 gradi sulle Isole. Venti quasi ovunque in rinforzo.