Meteo: sabato 26 e domenica 27 novembre piogge intense, forti venti e neve

La perturbazione (numero 9 del mese) che si sta avvicinando all’Italia, nel corso del fine settimana porterà forte maltempo su molte regioni. In particolare domani, sabato 26 novembre, sono attese infatti piogge diffuse e localmente anche intense su gran parte del Centro-Sud, con vento forte e nevicate sull’Appennino Centrale; domenica 27 ancora piogge sparse al Sud e giornata ventosa nelle regioni centrali e meridionali.

Al Nord, invece, il tempo si manterrà nel complesso stabile e soleggiato. La perturbazione contribuirà anche a risucchiare sull’Italia correnti di aria fredda che, specie nella giornata di domenica, faranno calare le temperature con valori che in diverse zone scenderanno anche al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per sabato 26 novembre

Prevalenza di tempo bello al Nord, fatta eccezione per nuvole e un po’ di piogge in Emilia e Romagna nella prima parte del giorno, comunque con tendenza a schiarite dal pomeriggio.

Nuvoloso o molto nuvoloso altrove: piogge su gran parte del Centro, eccetto la Toscana, e su tutte le regioni meridionali e la Sardegna, con nevicate sull’appennino Centrale oltre 1300-1500 metri. Temperature massime in calo in gran parte d’Italia. Venti forti al Centro-Sud e Isole, con raffiche anche da 90-100 km/h.

Le previsioni meteo per domenica 27 novembre

In prevalenza bello al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, ma con qualche nebbia in pianura al Nord. Nuvole altrove: piogge residue su Salento, Calabria e Sicilia. Temperature massime in ulteriore calo al Nord, medio versante adriatico e regioni meridionali. Ventoso al Centro-Sud e Isole per venti dai quadranti settentrionali.