Meteo, sabato 22 maggio debole perturbazione al Nord, anticiclone africano al Sud

In questo fine settimana la parte più debole di una perturbazione atlantica (la numero 11 del mese) attraverserà le regioni settentrionali e marginalmente anche il Centro portando molte nuvole ma poche piogge, principalmente concentrate nella giornata di sabato e sulle aree alpine; domenica piogge residue solo nell’estremo Nord-Est.

Sul resto del Paese il tempo sarà stabile e più soleggiato grazie anche al rinforzo dell’alta pressione di matrice nord-africana che, dopo il ridimensionamento delle temperature degli ultimi giorni, favorirà anche un deciso rialzo termico più sensibile sulle regioni meridionali e in Sicilia dove le temperature potrebbero superare i 30 gradi con locali picchi vicini ai 35.

Questa fase di caldo anomalo sarà di breve durata, già lunedì si attenuerà in Sardegna e poi martedì nelle regioni meridionali e in Sicilia. Intanto si conferma per lunedì l’arrivo di una perturbazione molto più attiva (la n.12) proveniente dalla Penisola Iberica e diretta sul Nord dove sono attese piogge diffuse e localmente intense; coinvolgerà solo marginalmente la Sardegna e il Centro.

Previsioni meteo per sabato 22 maggio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, in Toscana, Umbria e Marche, con piogge sparse principalmente sulle Alpi, ma possibili localmente anche sulle vicine pianure, in Friuli Venezia Giulia, Liguria di levante, Toscana. Maggiori schiarite nel resto del Centro-Sud, con solo il transito di qualche velatura. Alla sera qualche pioggia potrà raggiungere anche le coste dell’alto Adriatico.

Temperature massime in aumento al Sud e sulle Isole con valori oltre la norma e punte vicine ai 30 gradi. Venti da moderati a tesi meridionali. Mari: fino a molto mossi il Tirreno settentrionale e occidentale, e i canali delle Isole.

Previsioni meteo per domenica 23 maggio

Tempo in prevalenza soleggiato su Calabria e Sicilia. Alternanza di annuvolamenti e schiarite nel resto del Paese, ma con addensamenti temporaneamente più compatti su Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia e Prealpi lombarde dove saranno possibili delle piogge fra mattina e pomeriggio.

Temperature massime in leggero calo in Sardegna, in aumento altrove, più sensibile al Sud e in Sicilia dove non si escludono locali punte anche leggermente oltre i 30 gradi. Venti settentrionali in Sardegna, in prevalenza meridionali altrove. Mari da poco mossi a mossi.