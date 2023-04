Meteo, sabato 22 con il sole. Gli aggiornamenti sul Ponte del 25 aprile

Ci attende un sabato 22 aprile di tempo stabile e temperature in aumento grazie al rinforzo dell’alta pressione. Nel corso di domenica 23 si conferma un aumento della nuvolosità e dell’instabilità sul Nord, lambito dalla perturbazione nr 6. Tempo ancora in gran parte stabile invece al Centro-Sud. Le temperature si riporteranno al di sopra della norma e quasi ovunque toccheranno valori di 20 gradi e oltre, con punte di 24-25 °C al Centro-Sud e nelle Isole.

Il ponte del 25 aprile vedrà condizioni tipicamente primaverili, con temperature miti, ma anche condizioni molto variabili e instabili: tra lunedì e martedì infatti non mancheranno dei rovesci e temporali, più probabili al Nord-Est e nelle regioni centro-meridionali peninsulari.

Le previsioni meteo per sabato 22 aprile

Al Nord cielo parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, in particolare al mattino; nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, con soltanto brevi piovaschi sui rilievi della Calabria.

Temperature massime in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, con valori intorno ai 20 gradi e punte localmente di 24-25 nelle regioni centro-meridionali. Venti deboli.

Le previsioni meteo per domenica 23 aprile

Nubi in aumento al Nord con un cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con qualche pioggia, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle Alpi e dal pomeriggio anche in pianura in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Tempo più soleggiato al Centro-Sud e nelle Isole, con soltanto qualche annuvolamento passeggero e un po’ più di nubi in Appennino.

Temperature massime in lieve calo sulle aree alpine, in leggero aumento sul versante adriatico, Sicilia e Sardegna tirrenica. Venti inizialmente deboli ma in graduale rinforzo da sud.