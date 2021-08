Meteo, sabato 21 agosto sole e caldo in aumento

Sabato 21 agosto sole e caldo in aumento: l’alta pressione tornerà temporaneamente ad allungarsi sull’Italia. Domenica 22 ancora bel tempo al Centro-Sud e con temperature in ulteriore crescita, mentre in parte del Nord è atteso un graduale peggioramento dal pomeriggio, a iniziare dalle Alpi, a causa di una perturbazione atlantica che poi tra lunedì e martedì potrebbe scivolare sulle regioni centrali portando anche qui un po’ di temporali e un clima più fresco.

Le previsioni meteo per sabato 21

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta l’Italia, con temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane su Alpi orientali e Appennino meridionale, con brevi e isolati acquazzoni sui rilievi della Calabria; sempre soleggiato altrove.

Temperature massime quasi ovunque in crescita.

Le previsioni meteo per domenica 22

Nuvoloso sulle Alpi, con rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio; un po’ di nuvolosità innocua anche su Piemonte e Liguria, bello altrove. In serata isolati acquazzoni e temporali anche su Liguria e pianure di Veneto e Lombardia.

Temperature massime in ulteriore leggero aumento al Centro-Sud e nelle Isole, con poche variazioni al Nord.