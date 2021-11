Meteo, sabato 20 stabile ma con rischio di nebbia persistente

Le condizioni meteo sono migliorate in tutta Italia: l’alta pressione è infatti tornata sabato 20 ad abbracciare l’intera Penisola. Favorirà una giornata soleggiata e molto mite quasi ovunque, eccetto sulle pianure e sulle coste adriatiche del Nord dove nel weekend del 20 e 21 novembre insisteranno nubi basse, locali nebbie e foschie. Lo zero termico sulle Alpi si porterà abbondantemente al di sopra dei 3000 metri.

Una fase di calma meteorologica destinata a durare poco: i primi segnali di cedimento dell’alta pressione arriveranno già domenica sui settori più occidentali, per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (n.6), la cui parte attiva è attesa tra la notte e la giornata di lunedì 22. Un altro sistema perturbato nord atlantico (n.7) potrebbe investire l’Italia a metà della prossima settimana tra mercoledì 24 e giovedì 25. Si profila pertanto un’altra settimana movimentata e a tratti piovosa.

Le previsioni meteo per sabato 20

Tempo stabile in tutte le regioni e soleggiato quasi ovunque. Soltanto su pianure e coste adriatiche del Nord il cielo si presenterà in parte nuvoloso con anche nebbie o foschie nelle ore mattutine destinate localmente a persistere anche nelle ore centrali del giorno. Modesti annuvolamenti su Liguria, alta Toscana, Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia.

Temperature massime lieve in calo in Val Padana e coste adriatiche settentrionali; clima molto mite altrove, con valori vicini ai 20 °C su regioni tirreniche, Sud e Isole. Venti moderati da nord su Adriatico, Salento e Ionio con mari mossi; deboli e mari poco mosso altrove.

Le previsioni meteo per domenica 21

Nuvolosità in aumento su Nord-Ovest, regioni tirreniche e Isole maggiori con piogge sparse in Sardegna, più isolate su Sicilia occidentale, coste toscane e Liguria centro-orientale; possibili pioviggini fra Piemonte e Lombardia. Nebbie e nubi basse in Emilia Romagna e Venezia. Tempo per lo più soleggiato su Alpi orientali, medio-basso Adriatico e Basilicata. In serata nubi in estensione a gran parte d’Italia; piogge sparse su Nord-Ovest, Emilia e regioni tirreniche con possibili rovesci o temporali su ovest Sardegna e sudovest Sicilia.

Temperature massime in lieve calo al Nord, Sardegna e regioni tirreniche; valori in generale nella media o leggermente sopra. Venti meridionali in graduale rinforzo sui mari di ponente e nello Ionio.