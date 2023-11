Meteo, inizio settimana stabile e mite poi tempo più variabile e calo termico

L’evoluzione per la prossima settimana, pur in un contesto di tempo poco perturbato, mostra ancora significativi margini di incertezza. Secondo le attuali proiezioni nelle prime ore di mercoledì 15 novembre un debole fronte si allontanerà rapidamente verso la penisola balcanica con deboli precipitazioni in esaurimento lungo le Alpi e all’estremo Nord-Est. In giornata temporanei annuvolamenti ma con fenomeni scarsi o del tutto assenti potrebbero interessare l’Appennino e il medio e basso Adriatico. Seguirà un aumento della pressione con condizioni anticicloniche e quindi sostanzialmente stabili fino a gran parte di giovedì. La massa d’aria mite presente all’interno dell’alta pressione favorirà temperature per lo più sopra le medie stagionali.

Mercoledì sarà una giornata abbastanza ventosa con il Foehn in discesa dalle Alpi al Nord-Ovest e venti anche intensi di Maestrale al Centro-Sud, fino a localmente forti sul Tirreno e nelle Isole.

Poi giovedì 16 dovremmo registrare una temporanea attenuazione del vento, specie nel settore peninsulare, ma con venti umidi di Libeccio già di nuovo in rinforzo sul Ligure e in Sardegna che in serata potranno favorire qualche pioggia tra il Levante ligure e l’alta Toscana e nel nord-ovest dell’Isola.

Si tratterà dei primi effetti di una nuova perturbazione, anch’essa non intensa, che venerdì scivolerà lungo la penisola. Il Nord dovrebbe essere quasi del tutto saltato dalle precipitazioni con qualche fiocco di neve solo nelle creste alpine di confine mentre in giornata qualche pioggia sparsa sembra più probabile nel settore tirrenico e, in forma più saltuaria, lungo il medio e basso Adriatico. I venti si disporranno di nuovo dai quadranti settentrionali e saranno in deciso rinforzo con il Foehn in discesa dalle Alpi e un Maestrale fino a burrascoso sul Tirreno e nelle Isole.

Il conseguente afflusso di aria più fredda determinerà un raffreddamento che sarà più evidente al Nord-Est e sull’Adriatico con valori temporaneamente anche sotto la norma.

Nel fine settimana poi possibile nuova rimonta dell’alta pressione con tempo asciutto anche se non ovunque soleggiato, temperature in rialzo e venti in attenuazione a iniziare dal Nord. Per conferme di questa tendenza e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.