Meteo Roma, è in arrivo una forte ondata con temporali e vento forte: ecco quando

Dopo settimane di bel tempo, complice la presenza dell'alta pressione, anche a Roma arriva la un'ondata di freddo e maltempo. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, piogge e freddo in arrivo a Roma

La città di Roma nei prossimi giorni sarà colpita da una forte ed intensa perturbazione che metterà in stand by il bel tempo delle ultime settimana. L'alta pressione continua sempre più ad indebolirsi lasciando spazio all'arrivo di una serie di perturbazioni che riporteranno piogge e maltempo. Non solo, una di queste perturbazioni in arrivo a metà settimana sarà accompagnata da una massa d'aria gelida che farà calare le temperature dando così il primo vero assaggio della stagione invernale.

Tra giovedì 21 e venerdì 22 novembre, infatti, è previsto l'arrivo di un’ondata di freddo che nella giornata di sabato 23 novembre potrebbe anche far scendere la colonnina di mercurio sotto lo zero. Ma entriamo nel dettaglio con oggi, martedì 19 novembre 2024: clima instabile in tutta la regione Lazio. Nelle prime ore del mattino alternanza tra nuvole e schiarite con il rischio di locali rovesci sui settori centro-meridionali. Nel pomeriggio ancora clima variabile con qualche episodio di pioggia nelle zone interne, anche se con il passare delle ore è previsto un peggioramento del tempo anche nelle zone del Reatino, Ciociaria e Agro Pontino.

Arriva l'inverno a Roma? Previste temperature anche sotto lo zero

Le temperature comprese tra gli 11° e 19° gradi, ma la situazione è destinata a cambiare già da mercoledì 20 novembre con l'arrivo del primo freddo su Roma e un conseguente calo delle temperature che si faranno di stampo invernale.

Tutto cambia, anche a Roma, nel weekend con il rinforzo dell'alta pressione e il ripristino di condizioni climatiche stabili e miti. Le previsioni meteo, infatti, delineano il ritorno dell'alta pressione con le correnti fredde provenienti dall'artico spostarsi verso l'Europa orientale.



Da domenica 24 novembre, infatti, è previsto un netto miglioramento del tempo non solo a Roma, ma lungo tutto lo stivale con il ritorno di tempo asciutto e un campo d'alta pressione accompagnato da correnti miti che faranno gradualmente aumentare le temperature.