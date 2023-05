Meteo, rischio di temporali pomeridiani anche nel Ponte del 2 giugno: i dettagli

Giovedì 1 giugno, primo giorno dell'estate meteorologica, e venerdì 2 sull’Italia insisterà l’instabilità, favorita da un centro depressionario che, complice la perdurante assenza dell’alta pressione, stazionerà sui nostri mari di ponente: quindi ancora numerosi rovesci e temporali, specie nelle ore centrali del giorno, soprattutto al Centro-Sud e Isole.

La situazione meteo rimarrà decisamente vivace anche nel weekend, quando si avvicinerà una nuova perturbazione (perturbazione numero 1 di giugno) che darà nuovo vigore all’instabilità: tra sabato 3 e domenica 4 giugno quindi ancora numerosi rovesci e temporali, ma in questo caso soprattutto al Centro-Nord. In questo contesto, in cui l’alta pressione continuerà a tenersi lontana dall’Italia, le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo.

Le previsioni meteo per giovedì 1 giugno

Al mattino un po’ di nuvole su Alpi, Appennino Centrale, Sud e Isole, con isolati piovaschi su Alpi Occidentali, Sicilia Orientale e ovest della Sardegna; in generale bello altrove. Nel pomeriggio nubi in aumento quasi dappertutto: isolati rovesci e temporali su Alpi, Liguria, zone interne del Centro-Sud, Salento, Calabria Ionica e Isole Maggiori.

Temperature massime in rialzo al Nord e regioni centrali adriatiche, con poche variazioni altrove. Venti in generale deboli, ma con forti raffiche in occasione dei temporali. Mari per lo più poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 2 giugno

Al mattino un po’ di nuvole e qualche debole pioggia all’estremo Sud, in generale bello altrove. Nel pomeriggio nubi in aumento in gran parte d’Italia: rovesci e temporali qua e là su Alpi, Emilia, zone interne del Centro, Campania, Salento, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature con poche variazioni.