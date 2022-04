Meteo, rapido nucleo instabile al Nord tra il 26 e il 27 aprile

Nella giornata di martedì 26 aprile l’alta pressione sarà presente sulle regioni del Centro-sud mentre un nucleo di aria fresca e instabile lambirà il Nord. La second aparte della settimana dovrebbe vedere un rinforzo dell'alta pressione con una fase meteo dunque stabile e soleggiata quasi ovunque, con temperature primaverili in tutta Italia.

Meteo, martedì 26 aprile instabile su parte del Nord

Sulle regioni centro meridionali e sulle isole prevarrà il sole con qualche nube in più sul nord della Toscana. Al Nord nuvolosità variabile, con qualche schiarita sulla pianura piemontese e sull’Emilia Romagna. Al mattino brevi rovesci isolati sulla pianura lombarda e veneta. Qualche pioggia sul Levante Ligure, ovest Emilia, settori alpini centro-orientali, fasce prealpine, pedemontana veneta. In serata rovesci o temporali su Alto Adige e Veneto. Temperature massime in calo sulle zone alpine e prealpine, in leggero aumento al Centro. Venti: moderati di libeccio sul mar Ligure, deboli altrove. Mari: mosso il mar Ligure, calmi o poco mossi gli altri.

Mercoledì nelle prime ore del mattino ci sarà ancora qualche rovescio residuo sull’estremo Nordest, in seguito tornerà a prevalere il sole su gran parte del Paese, Secondo le attuali proiezioni sembrerebbe che anche il resto della settimana sarà segnato dalla presenza dell’alta pressione con tempo stabile e assenza di precipitazioni. Le temperature saranno leggermente sopra la media ma senza picchi eccessivi, con valori massimi compresi in generale tra i 20 e i 25 gradi.