FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 s...

Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre

Anticiclone protagonista tra venerdì e il weekend, con tempo stabile e caldo anomalo. Per l'inizio della settimana, però, si conferma una svolta.
Tendenza16 Settembre 2025 - ore 11:38 - Redatto da Meteo.it
Tendenza16 Settembre 2025 - ore 11:38 - Redatto da Meteo.it

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che tra venerdì 19 settembre e il weekend l'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, con condizioni di tempo stabile e clima estivo. Il cielo sarà in prevalenza sereno e con poche modeste nuvole in transito, a parte un incremento della nuvolosità nel weekend sulle Alpi occidentali dove saranno possibili isolati rovesci o temporali, segno di un primo indebolimento del promontorio anticiclonico nordafricano responsabile del colpo di coda d’estate.

Le temperature resteranno oltre la media in gran parte del Paese, con picchi vicini ai 30 gradi al Nord, un poco più elevati al Centro-Sud e lo zero termico oltre i 4.500 metri.

Torna il maltempo da lunedì 22 settembre: la tendenza meteo

Secondo le attuali proiezioni modellistiche, una perturbazione in avvicinamento dall’Atlantico lunedì dovrebbe raggiungere il Nord-Ovest e la Sardegna, dove si attende un consistente peggioramento del tempo con piogge e temporali localmente intensi e un primo calo termico, mentre altrove insisteranno condizioni di stabilità e temperature elevate a causa anche dei venti di Scirocco. Martedì il fronte perturbato dovrebbe poi avanzare verso il resto d’Italia, portando piogge e rovesci al Nord-Est, al Centro e nell’area del basso Tirreno.

Le temperature resteranno su livelli estivi solo in Puglia e nel versante ionico, dove i venti di Scirocco rimarranno intensi, mentre nelle altre regioni torneranno più vicine alla norma. Al Meridione il calo termico definitivo dovrebbe avvenire mercoledì, ma sembrerebbe senza apprezzabili conseguenze in termini di precipitazioni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza
    Tendenza15 Settembre 2025

    Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza

    La settimana appena iniziata proseguirà all'insegna dell'Anticiclone africano che sarà saldissimo da Nord a Sud soprattutto da giovedì 18.
  • Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?
    Tendenza14 Settembre 2025

    Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?

    Estate settembrina in arrivo sull'Italia, dove soprattutto a metà della prossima settimana si avrà caldo fuori stagione ovunque, anche sulle Alpi
  • Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media
    Tendenza13 Settembre 2025

    Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media

    Da lunedì 15 settembre alta pressione in espansione su tutto il Paese con una fase anticiclonica, dunque segnata da tempo stabile e clima estivo.
  • Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza
    Tendenza12 Settembre 2025

    Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza

    La prossima settimana l'alta pressione dovrebbe assicurare tempo stabile e dunque perturbazioni lontane dall'Italia. Il clima si farà estivo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza
Tendenza15 Settembre 2025
Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza
La settimana appena iniziata proseguirà all'insegna dell'Anticiclone africano che sarà saldissimo da Nord a Sud soprattutto da giovedì 18.
Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?
Tendenza14 Settembre 2025
Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?
Estate settembrina in arrivo sull'Italia, dove soprattutto a metà della prossima settimana si avrà caldo fuori stagione ovunque, anche sulle Alpi
Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media
Tendenza13 Settembre 2025
Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media
Da lunedì 15 settembre alta pressione in espansione su tutto il Paese con una fase anticiclonica, dunque segnata da tempo stabile e clima estivo.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 16 Settembre ore 13:59

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154