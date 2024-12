Meteo: quando si placa il maltempo di Natale? La tendenza da venerdì 27

L’intensa perturbazione numero 6 del mese si allontanerà dall’Italia nella giornata di venerdì 27, quando si conferma un miglioramento anche in Sicilia e nelle regioni meridionali, dove ritroveremo solo della residua nuvolosità sparsa e una ventilazione settentrionale ancora di moderata intensità o a tratti forte, in particolare sulla Puglia e nel Mar Ionio; anche sul medio e basso Adriatico il Maestrale soffierà ancora moderato. Nel resto del Paese, con l’affermarsi dell’alta pressione, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con un clima relativamente mite al Nord, in particolare sulle aree alpine, con lo zero termico di nuovo in risalita fino a quote prossime ai 3000 metri. Temperature inferiori alla norma probabilmente per tutto il fine settimana invece in gran parte del Sud e in Sicilia.

Situazione pressoché identica quella al momento prevista per sabato 28, con un’ulteriore attenuazione dei venti sull’Adriatico e l’insistenza di venti moderati o tesi sullo Ionio. Gli ultimi aggiornamenti confermano per domenica 29 condizioni di tempo stabile in tutte le regioni, con l’alta pressione a dominare nettamente sul Centro-Nord e in probabile espansione anche sul Mediterraneo centrale e occidentale, a protezione anche delle nostre regioni meridionali.

Cosa succederà negli ultimi giorni dell'anno? La tendenza meteo

L’evoluzione successiva è ancora affetta da un grado di incertezza non trascurabile, in particolare per il Nord-Ovest, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna: lo scenario proposto da alcuni modelli infatti mostra l’attivazione di correnti più umide che porterebbero un aumento delle nuvole nelle regioni citate, con la possibilità di brevi piogge tra la Liguria la Toscana entro martedì 31.

Riguardo alle temperature, negli ultimi giorni dell’anno dovrebbero mantenersi entro i valori normali del periodo o poco superiori. Per conferme e ulteriori dettagli sulla tendenza appena descritta, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.