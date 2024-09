Meteo, quando si attenua il caldo anomalo? La tendenza meteo

Dal punto di vista termico la settimana prosegue con la presenza sul Mediterraneo centrale e l’Italia di una massa d’aria sensibilmente più calda della norma; le proiezioni a più lunga scadenza farebbero intravedere invece l’arrivo di correnti meno calde per l’inizio della prossima settimana. Nel frattempo le temperature rimangono sopra le medie stagionali anche se con alcune oscillazioni collegate a una circolazione meno stabile con il nostro territorio conteso tra un anticiclone africano indebolito e correnti sud-occidentali più umide e instabili pilotate da un vortice depressionario in approfondimento tra l’Atlantico, la Francia e la penisola iberica. Gli effetti sul nostro Paese sono affetti da ampi margini di incertezza.

Tendenza meteo: aria meno calda dal 9 settembre?

Vediamo quindi le attuali proiezioni che andranno comunque riviste negli aggiornamenti dei prossimi giorni. Mercoledì prevarranno condizioni anticicloniche con tempo prevalentemente soleggiato, oltre che caldo, soprattutto su pianure e fasce costiere. In montagna invece formazione di nuvolosità cumuliforme associata a locali rovesci o temporali, più diffusi nel settore alpino con qualche sconfinamento serale possibile sulla pianura piemontese. Temperature massime in rialzo sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole e in generale comprese tra 29 e punte intorno ai 35 gradi. Venti fino a localmente moderati di Scirocco nei canali delle Isole.

Giovedì un sistema perturbato in arrivo dalla Spagna potrebbe portare numerosi rovesci o temporali anche di forte intensità soprattutto al Nordovest, in Emilia e nel settore intorno al Ligure fino alla Toscana ma con un interessamento meno marcato anche del Nordest, della Sardegna e della fascia tra Marche, Umbria e Lazio. In tutta l’area perturbata sono possibili dei bruschi cali termici mentre l’intensificazione di venti meridionali dovrebbe far aumentare il caldo sul medio Adriatico e al Sud. Venti fino a moderati o localmente tesi sull’Adriatico e in gran parte dei mari di ponente.

Tra venerdì e sabato il tempo dovrebbe migliorare al Centronord e in Sardegna; possibili episodi di instabilità in Sicilia e in forma ancora più sporadica lungo Alpi e Appennini. Nella seconda parte di domenica possibile nuovo incremento dell’instabilità nelle Alpi e al Nordovest.