Meteo, quando finisce il caldo? Rinfrescata in arrivo, ecco quando

Arrivano conferme sulla fine dell'ondata di caldo, la terza dell'estate 2023: secondo le attuali proiezioni meteo il caldo estremo insisterà sull'Italia fino al weekend del 26 e 27 agosto.

Per la giornata di venerdì 25 agosto non sono previsti cambiamenti di rilievo nella situazione meteorologica. La giornata sarà ancora caratterizzata da condizioni di caldo intenso, in particolare al Centro-Nord, saranno possibili occasionali temporali di calore sulle Alpi centro-orientali, su Calabria tirrenica e zone interne della Sicilia.

Fine del grande caldo: novità per l'ultimo weekend di agosto

La fine del grande caldo arriverà probabilmente nel corso dell'ultimo weekend di agosto. Nel corso del fine settimana del 26 e 27 agosto, il campo di alta pressione inizierà infatti lentamente ad indebolirsi. Probabilmente anche nella giornata di sabato 26 non assisteremo a cambiamenti di rilievo, e avremo quindi ancora a che fare con sole e temperature estremamente elevate.

Domenica 27, invece, aumenta la probabilità dell'avvicinamento di una perturbazione sulle regioni settentrionali accompagnata da tempo più instabile e seguita da aria meno calda.

Nonostante sia una previsione che presenta tuttora ampi margini di incertezza, si conferma comunque una tendenza ad un graduale calo delle temperature a partire dalle regioni centro-settentrionali. Seguite i prossimi aggiornamenti meteo.