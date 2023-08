Meteo, quando finirà l'ondata di caldo? Gli ultimi aggiornamenti

L’ondata di caldo sull’Italia proseguirà fino a giovedì 24 e raggiungerà il suo apice nei primi giorni della prossima settimana quando il cuore dell’Anticiclone nord africano si porterà tra la Francia e la regione alpina dove si registreranno temperature fino a 10-12 gradi oltre la norma, mentre lo zero termico nelle Alpi raggiungerà la quota eccezionale dei 5000 metri, con grave sofferenza per ghiacciai e nevi perenni.

Tendenza meteo: ondata di caldo anomalo, possibile cambio di scenario da venerdì 25 agosto

Sul nostro Paese il termometro, nelle ore più roventi, si stabilizzerà diffusamente intorno alla soglia dei 35 gradi, con picchi localmente superiori (fino a 36-38 gradi) al Nord, sulle regioni tirreniche e nei fondovalle appenninici. L’afflusso di aria più secca da nord o nordest, tuttavia, dovrebbe mantenere contenuti i tassi di umidità, di conseguenza anche il caldo dovrebbe risultare meno afoso. Per effetto di questa ventilazione, inoltre, le temperature dovrebbero risultare un pochino più contenute lungo le coste adriatiche e ioniche.

Il tempo sarà stabile sulla maggioranza delle regioni: fino a mercoledì 23 o giovedì 24 il rischio di eventuali temporali pomeridiani dovrebbe limitarsi alle Alpi occidentali, all’Appennino meridionale e alle zone interne montuose di Sicilia e Sardegna.

A partire da venerdì 25, seppure in un quadro ancora di grande incertezza, si profilo invece un cambio della circolazione atmosferica nel cuore del continente, con l’arrivo di un’attiva perturbazione nord atlantica (la numero 4 del mese), associata ad una saccatura in discesa dal Mare del Nord e dalle Isole britanniche, in grado di interrompere la canicola sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia, insieme ad una fase piovosa e temporalesca piuttosto intensa. Attendiamo i prossimi aggiornamenti.