Meteo, quando arriva il caldo? Novità per la prossima settimana

L'estate che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, caratterizzata da caldo intenso e sole indisturbato per settimane consecutive, tarda ad arrivare sull'Italia, ma ci sono delle novità.

Per buona parte della prossima settimana non sembra mutare sostanzialmente la circolazione sull’Italia, sempre interessata da un’atmosfera instabile. Tempo quindi caratterizzato da molta variabilità e condizioni favorevoli all’innesco di rovesci o temporali, principalmente ma non solo, nelle aree montuose e nelle ore più calde.

Negli ultimi giorni della settimana un corridoio di alta pressione potrebbe rinforzare sul Mediterraneo occidentale saldandosi tra il Nord Africa e l’anticiclone che da diversi giorni staziona alle alte latitudini. Se si confermasse questa evoluzione il tempo tenderebbe e divenire più stabile e anche più caldo nelle nostre regioni più occidentali.

Quando arriva il caldo? La tendenza meteo per la prossima settimana

Martedì 6 inizio di giornata con qualche rovescio in Sicilia e sull’alto Adriatico, nubi molto irregolari e tempo per lo più asciutto. In giornata poi aumenta l’instabilità con sviluppo di numerosi rovesci o temporali all’estremo Nord-Est e nelle zone interne e montuose del Centro-Sud. Situazione probabilmente più tranquilla tra il Nordovest e l’Emilia, specie lontano dei rilievi; in pianura infatti qualche episodio di instabilità potrebbe tornare solo tra la sera e la notte successive.

Temperature massime per lo più in rialzo al Centro-Nord con punte di 26-28 gradi, stabili o in lieve calo all’estremo Sud. Venti deboli salvo raffiche durante i temporali e qualche locale rinforzo tra Ionio e Canale di Sicilia.

Mercoledì 7 altra giornata all’insegna dell’instabilità diffusa, questa volta presente anche al Nord-Ovest. Il rischio di rovesci o temporali dovrebbe essere minore nelle zone costiere in genere. Temperature senza grandi variazioni con qualche lieve calo al Nord-Ovest.