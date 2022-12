Meteo: qualche pioggia fino a giovedì 22 dicembre. Natale stabile e mite

Una debole perturbazione attraverserà l'Italia tra oggi (mercoledì 21 dicembre) e giovedì 22, portando qualche pioggia al Centro-Nord e in Sardegna. In seguito, con il rinforzo dell’alta pressione, ci attendono giornate di tempo stabile.

Nel fine settimana di Natale il tempo sarà nuvoloso e nebbioso al Nord, mentre al Centro-Sud e Isole le giornate risulteranno in prevalenza soleggiate. A mancare, oltre alle piogge, sarà anche il freddo: durante le Feste infatti le temperature faranno registrare valori diffusamente al di sopra della norma, specie al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Sud, in Sicilia e sul medio versante adriatico. Nuvole sul resto d’Italia; al mattino nevicate sulle Alpi occidentali oltre 1800 metri e piogge deboli su Liguria e Lombardia; nebbie in Emilia Romagna e valli del Centro.

Nel pomeriggio pioverà ancora in Liguria, sulla bassa pianura lombarda, nel nord della Toscana e in Sardegna; in serata piogge isolate anche in Emilia Romagna. Temperature in leggero rialzo, con valori in generale oltre la norma. Venti meridionali in rinforzo su Sardegna, Mar Ligure e Tirreno.

Le previsioni meteo per giovedì 22 dicembre

Prevalenza di tempo soleggiato sulle Alpi. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, soprattutto al Sud. Nel corso del giorno deboli piogge su Lazio, Calabria e Sicilia.

Qualche nebbia mattutina sulla Pianura Padana. Temperature con poche variazioni e sempre al di sopra della norma. Venti moderati di Maestrale sulle isole maggiori.